快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

歐盟成員國22日同意對俄羅斯實施第19輪制裁，其中包含12家陸企，其被指控協助俄羅斯規避制裁。大陸外交部23日回應，歐方一再以涉俄為由對陸企發起非法單邊制裁，中方堅決反對，並指歐方沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。

針對歐盟對俄羅斯新一輪制裁再度涵括12家陸企，理由是這些公司幫助俄羅斯繞過西方在技術轉讓，尤其是軍工生產方面的制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在例行記者會表示，歐方一再以涉俄為由對大陸企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

郭嘉昆說，中方多次強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，一直致力於勸和促談，沒有向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項的出口。

郭嘉昆批評，包括歐美在內的大多數國家都在與俄羅斯開展貿易，「歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四」。中方敦促歐方停止拿中國說事、損害中方利益，這不利於中歐關係健康穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益。

被納入此次制裁的企業名稱要在23日方案正式通過後才會公布。路透22日引述歐盟外交消息人士指出，制裁將列入4家涉及大陸石油行業的企業，包括2家大陸獨立煉油廠、1家貿易公司及1家被控規避西方限制的企業。

歐盟並非首次將陸企列入制裁清單。今年7月，歐盟在第18輪對俄制裁中將2家大陸金融機構列入制裁名單，大陸不久後做出反制，宣布將歐盟UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas等2家銀行列入反制清單，並禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

歐盟 俄羅斯 陸企

延伸閱讀

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

歐盟經濟專員：歐盟考慮對大陸稀土出口限制採取反制措施

歐盟備妥反制中國稀土牌！網酸：歐洲人兩周沒咖啡就投降了

川普第二任期首度制裁俄羅斯石油巨頭 普亭有動作了

相關新聞

歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

歐盟成員國22日同意對俄羅斯實施第19輪制裁，其中包含12家陸企，其被指控協助俄羅斯規避制裁。大陸外交部23日回應，歐方...

大陸「十五五規劃」將揭曉 專家：相較「十四五」有3項顯著變化

中共二十屆四中全會即將於23日結束，並將發表會議公報，其中最受矚目的焦點之一是「十五五規劃」，學者認為，「十五五規劃」相...

羅浮宮被竊珠寶出現二手平台？網酸「中國速度」 平台回應了

法國羅浮宮博物館日前遭遇震驚全球的珠寶大劫案，價值高達約1億美元的8件皇室珠寶在短短7分鐘內被竊，法國警方正全力追查。然...

路透：中共「十五五規畫」台官員最怕金門被納入終淪為「克里米亞」

路透引述官員報導，台灣正密切關注中共四中全會進展，擔心對岸藉新的五年規畫，試圖對金門納入經濟掌控。

陸將辦台灣光復80周年大會 陸學者：向國際社會再次宣示台灣歸屬中國

大陸將在10月25日前後舉辦紀念台灣光復80周年大會，環球網23日刊登中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申文章指出，這是...

中共四中全會閉幕 張升民增補為軍委副主席

中共四中全會今日閉幕，據新華社發布會議公報，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。