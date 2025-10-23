歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

歐盟成員國22日同意對俄羅斯實施第19輪制裁，其中包含12家陸企，其被指控協助俄羅斯規避制裁。大陸外交部23日回應，歐方一再以涉俄為由對陸企發起非法單邊制裁，中方堅決反對，並指歐方沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四。

針對歐盟對俄羅斯新一輪制裁再度涵括12家陸企，理由是這些公司幫助俄羅斯繞過西方在技術轉讓，尤其是軍工生產方面的制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在例行記者會表示，歐方一再以涉俄為由對大陸企業發起非法單邊制裁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

郭嘉昆說，中方多次強調，中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，一直致力於勸和促談，沒有向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項的出口。

郭嘉昆批評，包括歐美在內的大多數國家都在與俄羅斯開展貿易，「歐方根本沒有資格對中俄企業正常交往合作說三道四」。中方敦促歐方停止拿中國說事、損害中方利益，這不利於中歐關係健康穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益。

被納入此次制裁的企業名稱要在23日方案正式通過後才會公布。路透22日引述歐盟外交消息人士指出，制裁將列入4家涉及大陸石油行業的企業，包括2家大陸獨立煉油廠、1家貿易公司及1家被控規避西方限制的企業。

歐盟並非首次將陸企列入制裁清單。今年7月，歐盟在第18輪對俄制裁中將2家大陸金融機構列入制裁名單，大陸不久後做出反制，宣布將歐盟UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas等2家銀行列入反制清單，並禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。