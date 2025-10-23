大九學堂青年走讀麗江古城 從「瓦貓」到「玉廬」體驗文化的再生與交流

馬英九基金會「大九學堂」青年學子在執行長蕭旭岑帶領下，展開一場跨越時空的文史交流之旅。當腳步踏進被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》的800年麗江古城，青瓦、石巷、流水與風鈴聲交織的景緻，就像一幅會呼吸的畫。然而除了古城風情，學生們念念不忘的，還有那棟融合傳統與現代的旅宿「墅家玉廬」，以及悄悄蹲在屋脊上的超萌鎮宅守護神「瓦貓」。

從古城到玉廬：住進歷史裡的一場夢

墅家玉廬坐落在玉龍雪山腳下的納西古村落。推窗可見山脊，腳邊則是歲月磨亮的石階。粗獷石牆、木樑與花園構築出古意的骨架，而通透的落地窗、柔和的燈光又添了現代的靈魂，簡直是一場設計師與歷史的深度對話。當夕陽染紅院牆，木香與光影交錯，彷彿時間都慢下來。難怪有人稱它為「民宿界的愛馬仕」——每個角落都藏著詩意與細節：手工陶器的觸感、香氛的氣息、牆上攝影與書法的靜謐對話。

屋脊上的瓦貓：從神獸到超萌IP

離開玉廬，走在白沙鎮玉湖村的石板路上，學生們的目光全被屋脊上那些「蹲姿可愛到不科學」的小貓吸引。那是麗江的傳奇守護神——瓦貓。瓦貓源自納西族信仰，是雲南民居獨有的鎮宅神獸。雖名為貓，其實原型是能食鬼的老虎，象徵驅邪避煞、守護平安。但與莊嚴石獅、威武麒麟不同，瓦貓卻充滿靈氣與幽默：有的翻白眼、有的伸懶腰、有的吐舌賣萌，被稱為「最萌守護神」。

「牠明明在瞪我，為什麼越看越喜歡？」一名學員舉著手機連拍，尤其有隻張口露齒、圓眼炯炯，但造型胖墩墩的，還被封為「麗江版哆啦A夢」。同學們笑閙著比對各貓造型、拍照打卡，#瓦貓守護中 #古城最萌打卡點的貼文tag也紛紛登場。而瓦貓現在也衍伸出文創產品，將傳統造型融入新穎設計，使其走下屋檐，進入家中成為擺飾小物，從建築符號變身為生活美學。

當傳統遇上流行：文化在青年眼中重生

蕭旭岑執行長說，「大九學堂」希望青年能用走讀看見文化底蘊，理解中華傳統如何在現代被再創造。「從山水到民宿，從瓦貓到文創，我們想讓學生親身體驗：文化是活在生活裡的靈魂。而且唯有日常且真誠的交流，才能在兩岸間播下和平的種子。」

在麗江午後的陽光裡，瓦貓靜靜趴在屋脊，眺望著遠方雪山，守護著處處村落。一名同學在IG限動上寫下：「文化，其實也可以這麼萌。」並配上八隻瓦貓戰利品的合照。留言瞬間被刷滿——「給我！給我！」「求代購瓦貓小物...」原來真正感動青年學子的，不是高高在上的博物館國寶，而是能被萌進心底的那一刻。

