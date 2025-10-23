香港立法會宣布休會 12月初改選

快訊

中央社／ 香港23日電

香港立法會今早舉行最行一次會議後宣布休會，結束本屆（第7屆）會議；下屆立法會選舉預定12月7日舉行，在外界盛傳北京方面期望年齡70歲以上的議員不再連任的陰霾下，至今已有23名接近或超過70歲的議員宣布不競選連任。

立法會大會早上舉行本屆會期最後一次會議，就「推動鄉郊旅遊」議案進行討論及表決。

立法會主席梁君彥在議案表決後發表感言時，重提以往泛民主派在立法會「拉布」（阻礙議案討論）及「導致大會流會」事宜，形容如今的議會已重拾理性，是「香港之福」。

他聲稱，立法會不是橡皮圖章，政府也並非一言堂，本屆立法會充分顯示行政、立法關係正處於良性互動的歷史性高位，大家有共同目標，為香港追回之前因內耗而失去的機會。

立法會議員任期4年，新一屆選舉將於12月7日舉行，明天進入提名期；行政長官李家超今天在立法會換屆選舉啟動禮上，呼籲選民踴躍投票。

在此之前，本地政壇盛傳，北京方面希望立法會年輕化及進行新舊交替，期望年齡70歲以上的議員不再連任。

在上述傳言下，近半個月來先後有23位議員宣布不再參選，他們的年齡接近或超過70歲。

2021年5月，立法會通過涉及特首和立法會選舉的修訂草案，目的是要落實北京中央「愛國者治港」的方針，而本屆議會即按照新規定選出。

根據新的選舉辦法，立法會有90名議員，經選舉委員會選出的議員占40人，功能團體選舉議員占30人，一人一票選出的分區直選議員由只有20人。

由於立法會議員當選後都要宣誓效忠特區政府及遵守基本法，加上嚴格的褫奪議員資格規定，自本屆起，立法會議員基本上都被視為「愛國者」。

