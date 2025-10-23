快訊

中共在四中全會前清洗多名將領 學者：阻止習近平武力犯台的最大因素

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
在中共二十屆四中全會公報發布前，國策院23日下午邀集學者分析中共二十屆四中全會。記者廖士鋒／攝影
在中共二十屆四中全會公報發布前，國策院23日下午邀集學者分析中共二十屆四中全會。記者廖士鋒／攝影

趕在中共二十屆四中全會公報出爐前，國策院邀集學者分析全會與十五五規劃，針對共軍近期人事清洗，學者指出，「軍中狀況很可能就是阻止習近平武力犯台的最大因素」，尤其對於戰備整備、演訓實施，這些高階將領像走馬燈一樣，「一定會形成很大影響」。

中共二十屆四中全會於20至23日在北京召開，預料將於23日傍晚以後發布公報。財團法人國策研究院文教基金會23日午後舉辦「中共20屆四中全會與十五五規劃」座談會，邀集多位學者分析中共二十屆四中全會與「十五五規劃」。

台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城分析，中共總書記習近平或中共任何領導人，其昨天、今天、明天，權力會否被挑戰，誰挑戰？挑戰結果如何？基本上都取決於軍隊選不選邊，如果選邊選哪一邊？他強調，習近平這麼多年整軍拔將，反映這方面問題始終存在且相當嚴重，極權國家軍隊高階將領垮台只有幾個原因：敗仗、貪腐、叛逃、洩密、政變、內鬥、株連等，2021年到今天，共軍高階將領垮那麼多，剛才那些因素，除了打敗仗不適用，恐怕是綜合因素。

他指，這代表共軍這幾年在結構上有非常嚴重問題，如9位上將垮台，如果都是貪腐，代表軍隊政工、反腐、主計機制都形同虛設，如果不是因為貪腐，那就更嚴重。

張國城還分析，不管（將領）誰上來，恐怕都非常可能步上後塵，「誰都可能是下一個何衛東、林向陽」，所以「猜人事」當然很重要，但也要意識到這些高階將領的未來命運。這樣的變動會影響什麼？

他指出，包含先進裝備武器研發、戰略提升、高科技運用，都影響較小；但對於戰備整備、演訓實施，這些高階將領像走馬燈一樣，一定會形成很大影響。因為任何演訓如果要有效逼真，要有接近實戰的指揮管制，但如果高階將領屢屢更換，如何進行有效指揮管制。部隊會停下來等待主官坐定位，才會根據新的指令執行。

他判斷，「軍中狀況很可能就是阻止習近平武力犯台的最大因素」，因為就現有實力對比、國際形勢、川普能力，對習近平來說自有判斷。目前「外部雖樂觀、但內部情況不同」，如果部隊有狀況，「飛彈要打中南海也是輕而易舉」，這亦可理解共軍火箭軍為何整肅特別厲害。

台大政治系名譽教授明居正表示，中共廿屆四中全會除公開議程外，估計還有4個「隱藏議程」：第一是對美政策，既包含關稅戰，也有應對川普等；第二是國際問題的，至少包含俄烏戰爭、中東戰爭、全球貿易秩序重組等3塊；第三是對台政策；第四是人事問題，有幾個單位必須補滿，這4個議程公報可能不會提。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，2025年是「後習時代」的開始，現在情況「比3月更糟糕」。照理講習近平對「十五五規劃」的「說明」，之前就應該公布。他還表示中共軍方「兵諫黨中央」就是四中全會的序幕，人事清洗的相關公告「表達習近平已不能領軍」。未來大陸全國人大常委會將審議有關任免案，就是接著要通過四中全會的安排，這場戲最晚可能要28日才看完。

針對中共高層權力變化，明居正說，如果習近平沒有生病，「不讓權、也不讓位」仍是最大可能性的選項。淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南也認為，習近平除了身體因素外，絕對不會在二十一大下台，更不會在此時下台。國策研究院副院長郭育仁也認為習近平身體無恙，因為他還可以去西藏。

習近平 中共 共軍

