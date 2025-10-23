日經：中美貿易戰手法如圍棋 中方擅長期布局

美中貿易戰緊張局勢升級。日本經濟新聞評論員秋田浩之撰文，以圍棋跟撲克牌比喻中國國家主席習近平和美國總統川普在貿易戰的手法。文章提到，習近平透過稀土、大豆等棋子長期布局，川普得聯合盟友取勝。

日本經濟新聞中文網今天刊登評論員秋田浩之的文章。文章提到，中美之間的博弈激烈，川普因為中國對稀土出口實施限制，預告將對中國商品徵收100%的追加關稅，並施加各種壓力；習近平也減少從美國進口大豆，加大對美施壓。

文章提到，川普不希望讓外界認為自己在談判中失敗，因此若中國不讓步，美國將進一步施壓，緊張局勢將持續處在高位。

秋田浩之並以圍棋跟撲克牌比喻習近平及川普在貿易戰的手法。他表示，中國的做法像是在下圍棋，在圍棋對弈中，棋盤中占據比對手更大的區域者將獲勝，勝負取決於耐心和長期戰略。

據中國外交專家的說法，中國自去年以來，動員經濟智囊制定策略，謀求在中美貿易戰中取勝。秋田浩之表示，習近平政權在關鍵領域布局稀土、大豆等棋子，如同下圍棋。

另外，中國也早自2010年代起展開擴張戰略，如一帶一路的倡議、設立亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）及上海合作組織（SCO）的擴展。

秋田浩之稱，川普的談判手法則更像是玩撲克牌，取勝關鍵依賴短時間的判斷力和膽量。川普表現自己手握好牌，向對手施壓，若對手不屈服，他就加大虛張聲勢和威脅力度。但這條路線要在大國競爭中獲勝十分困難，要與中國抗衡，必須像下圍棋一樣，從長遠視角布局。

文章分析，短期而言，在一次性的較量上，擅長瞬間心理戰的川普更有優勢；但從長期來看，擁有宏觀視野與精密謀劃能力的習近平更占上風。

秋田浩之認為，若川普想在這場貿易戰勝出，須聯合盟友，包括深化與日本、韓國、澳洲等盟國，以及印度等友好國家的合作，擴大美國主導的影響力範圍。

不過，秋田浩之也認為中國的做法仍有其不確定性，因為習近平身邊幾乎沒有敢提出不同意見的親信。如果判斷錯誤，也可能難以糾正，「撲克中的損失可以在下一手立即彌補，而圍棋一旦失敗則無法如此」。

他認為，以10年、20年為單位觀察，中國或許未必能長期保持優勢。