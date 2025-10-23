陸委會：9月接獲24名國人赴陸失聯或遭關押 去年至今年9月已212案

陸委會23日在社群平台發文表示，自去年元旦至今年9月30日止，已接獲212名國人赴中國大陸後失聯遭遇拘留、限制行動等情況。案件數較8月底增加24件。

陸委會指出，這212案中，包含失聯61人、遭留置盤查19人，疑遭限制人身自由132人。其中有9人是台灣一貫道道親。

與截至8月31日的統計相比，9月新增的24案，其中失聯11人、遭限制人身自由13人。

陸委會表示，中共是無神論，宗教業務歸中央統戰部管轄，中共只是把神明作為專制政權的政治工具，國人赴陸從事宗教交流活動風險極高。

陸委會指出，無論是宗教界人士赴陸進行宗教交流，或國人赴陸從事各種活動，行前都建議先至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」，及內政部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利政府提供協助及服務。

海基會17日曾召開主題為一貫道道親信眾赴陸風險提醒的背景說明會。海基會秘書長羅文嘉指出，從2019年到今年10月，台灣民眾赴陸涉及宗教因素被限制人身自由案例共計14案、16人，其中一貫道信徒過去1年赴陸被關押案件為9案、10人。