路透：中共「十五五規畫」台官員最怕金門被納入終淪為「克里米亞」
路透引述官員報導，台灣正密切關注中共四中全會進展，擔心對岸藉新的五年規畫，試圖對金門納入經濟掌控。
中共四中全會今日（周四）閉幕，這場閉門會議將討論明年起正式實施的第十五個五年發展規畫，具體內容預定於明年3月全國人大會議公布。
兩位台灣官員向路透表示，台灣特別關注「十五五規畫」，是否提到深化和金門的經濟整合。
其中一位官員擔心，兩岸關係可能會從以往的主權爭議，轉變為對管轄權的角力。
另一位留意相關議題的地方官員則指出，中國大陸可能藉由新的五年規畫，試圖對金門施加「實質的行政控制」，藉此推動統一議程。
官員表示，中國歷次五年規畫偶爾提及台灣，但多半含糊帶過。2016年的「十三五規畫」曾提出興建通往台灣的海底隧道和開通高鐵的構想，但被台灣拒絕。
官員指出，中國大陸正在興建的金廈大橋是台灣主要關切的焦點，此工程未獲台北方面批准。另一個引發關注的還有預定明年啟用的翔安國際機場，最近處離金門僅約3公里。
受訪的台灣官員說：「如果他們執意推進興建這座大橋，對我們而言將構成國安疑慮。」官員也說，新機場也可能成為對岸進一步主張對金門管轄權的手段之一。
他說：「如果他們膽敢入侵，我們就會成為下一個克里米亞。」
話說回來，金門和克里米亞的情況不同。克里米亞多數居民自認是俄羅斯人而非烏克蘭人，而金門居民多認同自己是中華民國的中國人。
