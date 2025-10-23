中韓貿易代表視訊 首爾促北京撤造船巨頭制裁

中韓貿易代表昨天舉行視訊會議，韓方針對中國政府將韓國造船巨頭韓華海洋旗下5家美國子公司列入反制清單一事表示擔憂，要求中方盡早解除制裁。

綜合香港明報、韓聯社報導，中國商務部國際貿易談判代表李成鋼22日與韓國貿易代表、產業部通商交涉本部長呂翰九舉行視訊會議，針對中方近期制裁韓華海洋子公司並加大稀土類出口管制等事項交換意見。

針對中國將韓國造船巨頭韓華海洋旗下5家美國子公司列入反制清單，韓方表示擔憂，呂翰九在會上強調願與中方保持溝通，積極協商，爭取相關制裁早日解除。

韓華海洋在美5家美國子公司因協助、支援美國政府對中國海事、物流和造船領域301調查，本月14日遭中國商務部列入反制清單，中方禁止中國境內組織、個人與這5家企業進行有關交易、合作等活動。

呂翰九還傳達了韓國產業界對中方加強稀土出口管制的關切，並建議透過現有溝通管道，針對穩定供應鏈方案緊密協商。

中國8月公布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法」，加強稀土生產管理。