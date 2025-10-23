陸將辦台灣光復80周年大會 陸學者：向國際社會再次宣示台灣歸屬中國

大陸將在10月25日前後舉辦紀念台灣光復80周年大會，環球網23日刊登中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申文章指出，這是要向國際社會再次宣示「台灣歸屬中國」，同時宣示大陸對台大政方針，維護「台灣是中國領土一部分」的地位不被改變。

汪曙申在文章中表示，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，台海形勢更趨複雜嚴峻，大陸此時隆重紀念台灣光復80周年，具有深刻且深遠的時代意義。他接著指，就是要向國際社會再一次宣示「台灣歸屬中國」，反對「兩個中國」或者「一中一台」，反對「台灣國家論」等謬論，大陸不容任何國家、組織、個人企圖將台灣從中國分裂出去。

從當前兩岸關係來看，汪曙申說，紀念台灣光復80周年具有重要現實意義。賴清德當局迴避抗戰勝利、台灣光復的歷史，以「終戰史觀」掩蓋日本失敗的侵略史實，以「舊金山和約」為藉口重炒「台灣地位未定論」，為「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」張目。

他接著說，因此紀念台灣光復正是為了宣示大陸堅持正確二戰史觀，並指「開羅宣言」、「波茨坦公告」等一系列具有國際法效力的文件，都確認了中國對台灣的主權、台灣回歸中國的歷史事實，在中日兩國政府共同發表的4個政治文件，以及其它雙邊關係重要文件中也得到了體現，「這是任何台獨分裂言行都無法改變的歷史和法理事實。」

他又表示，紀念台灣光復，將以兩岸共同的歷史認知、歷史觀點，喚起島內（台灣）中華民族身份認同，在海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識。這對各種歪曲或虛無歷史的言行，對各種侵犯國際正義的行徑，無疑是一記重拳。

汪曙申還指出，紀念台灣光復80周年，宣示大陸對台大政方針，就是要維護台灣是中國領土一部分的地位不被改變，堅定追求國家統一和民族復興的光明前景。他說，祖國大陸堅持團結廣大台灣同胞，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。

大陸此前宣布紀念台灣光復80周年大會將於「10月25日前後」舉行。路透22日引述外交消息人士報導，紀念大會訂於10月25日在北京人民大會堂舉行，官方已向相關人士發出邀請。