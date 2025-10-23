快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

陸將辦台灣光復80周年大會 陸學者：向國際社會再次宣示台灣歸屬中國

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2020年10月25日，「金甌無缺—紀念台灣光復75周年主題展」在位於北京的中國國家博物館開幕。（中新社資料照）
2020年10月25日，「金甌無缺—紀念台灣光復75周年主題展」在位於北京的中國國家博物館開幕。（中新社資料照）

大陸將在10月25日前後舉辦紀念台灣光復80周年大會，環球網23日刊登中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申文章指出，這是要向國際社會再次宣示「台灣歸屬中國」，同時宣示大陸對台大政方針，維護「台灣是中國領土一部分」的地位不被改變。

汪曙申在文章中表示，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，台海形勢更趨複雜嚴峻，大陸此時隆重紀念台灣光復80周年，具有深刻且深遠的時代意義。他接著指，就是要向國際社會再一次宣示「台灣歸屬中國」，反對「兩個中國」或者「一中一台」，反對「台灣國家論」等謬論，大陸不容任何國家、組織、個人企圖將台灣從中國分裂出去。

從當前兩岸關係來看，汪曙申說，紀念台灣光復80周年具有重要現實意義。賴清德當局迴避抗戰勝利、台灣光復的歷史，以「終戰史觀」掩蓋日本失敗的侵略史實，以「舊金山和約」為藉口重炒「台灣地位未定論」，為「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」張目。

他接著說，因此紀念台灣光復正是為了宣示大陸堅持正確二戰史觀，並指「開羅宣言」、「波茨坦公告」等一系列具有國際法效力的文件，都確認了中國對台灣的主權、台灣回歸中國的歷史事實，在中日兩國政府共同發表的4個政治文件，以及其它雙邊關係重要文件中也得到了體現，「這是任何台獨分裂言行都無法改變的歷史和法理事實。」

他又表示，紀念台灣光復，將以兩岸共同的歷史認知、歷史觀點，喚起島內（台灣）中華民族身份認同，在海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識。這對各種歪曲或虛無歷史的言行，對各種侵犯國際正義的行徑，無疑是一記重拳。

汪曙申還指出，紀念台灣光復80周年，宣示大陸對台大政方針，就是要維護台灣是中國領土一部分的地位不被改變，堅定追求國家統一和民族復興的光明前景。他說，祖國大陸堅持團結廣大台灣同胞，堅守民族大義，堅定反「獨」促統。

大陸此前宣布紀念台灣光復80周年大會將於「10月25日前後」舉行。路透22日引述外交消息人士報導，紀念大會訂於10月25日在北京人民大會堂舉行，官方已向相關人士發出邀請。

台灣光復 對台 文件

延伸閱讀

GCTF10週年 蕭副總統：國際不平待遇無法阻台灣幫忙

全運會田徑／上屆因傷錯失連霸 跨欄女神羅佩琳破大會奪金重返榮耀

河南平輿 打造百億戶外休閒產業

前三季上海GDP增5.5% 跑贏全大陸

相關新聞

正逢四中全會…遭稱是資通電軍的「匿名者64」駭入多個大陸政府網站

中共20屆四中全會在北京召開之際，駭客組織「匿名者64」（Anonymous64）22日在社交平台X上宣稱，他們駭入多個...

大陸國台辦開臉書粉專1天破萬人追蹤 大量留言關注于朦朧案

大陸國台辦22日在例行記者會上宣布開通臉書帳號，到23日上午8時左右，已有1.2萬名追蹤者，但貼出的4則記者會影片下，有...

歐洲車企告急…歐盟急邀陸商長 赴歐緊急會談稀土管控

在大陸本月初宣布收緊稀土出口管制措施後，歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇廿一日與大陸商務部長王文濤舉行視訊會談時，邀請王...

因應美高關稅衝擊 陸與日韓談三邊貨幣互換

美國貿易壓力給東亞經濟體帶來壓力，北京尋求加強區域金融聯繫並增加人民幣使用。港媒引述知情人士透露，大陸正與日本和南韓就可...

陸將辦台灣光復80周年大會 陸學者：向國際社會再次宣示台灣歸屬中國

大陸將在10月25日前後舉辦紀念台灣光復80周年大會，環球網23日刊登中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申文章指出，這是...

安世半導體風波 中歐過招…陸商務部長與荷蘭官員通話

在歐洲面臨稀土、車用半導體緊缺等困局下，大陸商務部長王文濤近日「應約」與荷蘭經濟大臣卡雷曼斯通電話，就安世半導體等問題交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。