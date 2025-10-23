正逢四中全會…遭稱是資通電軍的「匿名者64」駭入多個大陸政府網站

中共20屆四中全會在北京召開之際，駭客組織「匿名者64」（Anonymous64）22日在社交平台X上宣稱，他們駭入多個大陸政府單位網站及新聞網站，包含保定市司法局、貿促會商業行業委員會、中外新聞網等，在頁面上放上「沒有共產黨 才有新中國」、「十五五 藍圖變騙局」等反共資訊。

去年9月，中共國安部曾發文指控「匿名者64」是「台獨」網軍，指其非一般駭客，真實背景是台灣國防部資通電軍下屬的網路戰聯隊的環境研析中心，我國防部則否認指控。

該組織也是中共去年6月21日公布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，遭中共依據該「意見」立案偵查的首例。

「匿名者64」22日在X上表示，他們這次的行動分成4波，分別駭入大陸貿促會商業行業委員會創意設計產業發展中心、亞太經濟新聞、保定司法局、黃山公安信息網等網站，以及復旦、北京郵電大學在內的9所高校論壇。

網站首頁被改為諷刺中共領導人、並寫著「沒有共產黨 才有新中國」「不要奴役要自由 不要謊言要真相」的圖片之外，也將頁面內文改為批評四中全會為騙局的內容。