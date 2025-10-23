大陸國台辦開臉書粉專1天破萬人追蹤 大量留言關注于朦朧案

大陸國台辦22日在例行記者會上宣布開通臉書帳號，到23日上午8時左右，已有1.2萬名追蹤者，但貼出的4則記者會影片下，有數千至近2萬則留言，不少人留言問大陸男星于朦朧墜樓案「何時真相大白」，也有人問「這樣翻牆算不算違法」。

在22日晚間貼出的「國台辦：願在既有共同政治基礎上 同中國國民黨加強高層往來」影片下，不少網友留言問「于朦朧立案調查了沒」，還有留言1989年六四事件的照片，還有人留言「沒有打算交流，只是來看你們刪留言的」，也有人問「翻牆好玩嗎」，也有網友貼出大量中華民國國旗圖案。

繼大陸國台辦宣布增加例行記者會頻率，從隔周1次變為每周三開1次後，國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，為加強對台新聞發布，在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，並表示「歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁」。

朱鳳蓮也表示，該臉書帳號和今日頭條、微博「國台辦發布」、「國務院台辦」微信公眾號、視頻號一道，及時向兩岸同胞發布對台工作重要訊息，包括闡釋中共中央對台方針政策、展示祖國大陸發展成就和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。