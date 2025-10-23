台灣光復80周年 蔣萬安致敬先輩 北京要辦紀念會

台灣光復八十周年將至，前行政院長劉兆玄等人昨晚在台北中山堂舉辦詩歌朗誦會，台北市長蔣萬安應邀出席並朗誦，強調不會忘記先輩用生命付出才光復了台灣。而外媒也披露大陸將於廿五日在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復八十周年大會」。

由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄、前台大校長管中閔、作家楊渡等人發起，昨晚在當年日本總督遞出降書的中山堂光復廳，舉辦「讀給台灣的詩」詩歌朗誦會。台北市長蔣萬安應邀出席，並以閩南語朗誦詩人賴和紀念霧社事件的「南國哀歌」。

蔣萬安說，八十年前中華民國經歷八年浴血抗戰，終於迎來台灣的光復。今天我們生活在繁榮安定的台灣，享有言論自由、法治保障的民主制度，這是多麼得來不易的成果。我們不會忘記多少先輩先人用生命付出以及負重前行，才光復了台灣；不會忘記李友邦、翁俊明、丘念台、林正亨等前輩為了抗戰而奮勇向前的身影。

劉兆玄稱，光復廳是重要歷史現場，象徵台灣從日本殖民邁向重生的轉折。八十年後詩人與青年學子在此，以最能承載情感的詩歌回顧歷史、感受土地，讓不同世代的心在共鳴中找到屬於自己的時代記憶。

另外，大陸將舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，路透指出大會將於廿五日在北京人民大會堂舉行。大陸國台辦發言人朱鳳蓮則是表示將邀請「包括台灣同胞在內的各界代表人士」出席。

朱鳳蓮昨說，舉行紀念大會，是為了緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

陸委會昨重申已明令禁止中央與地方公職人員參加大陸此活動，也再次呼籲各政黨、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動。朱鳳蓮昨則批，民進黨當局歪曲否認抗戰史實，「所作所為完全喪失民族立場」。