四中全會今閉幕 國台辦：「十五五」給台胞更多機遇

中共正在召開二十屆四中全會，除了制定今後五年的經濟發展規劃之外，高層人事調整也是頗受外界關注的一個議程。路透社認為，鑑於上周五包括何衛東、苗華在內的多名軍方高官被開除軍籍和黨籍，本屆四中全會有可能是2017年以來人事變動程度最高的一次全會。

2025-10-22 21:16