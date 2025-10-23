聽新聞
四中全會今閉幕 國台辦：「十五五」給台胞更多機遇
中共廿屆四中全會今日閉幕，料將發表全會公報，其中關於「十五五（二○二六年到二○三○年）規劃」的建議，涉台內容亦受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，「十五五時期」必將為廣大台胞台企發展提供更多機遇，大陸將完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展等。
中共自十二五規劃起，就以專章形式闡述兩岸關係，隨後在十三五、十四五的經濟和社會發展規劃中，涉台內容逐漸增加且具體。在十四五規劃中重申「一個中國原則」、「九二共識」，還說要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，提出深化兩岸融合發展、人文交流的具體措施等。
朱鳳蓮昨指出，此次全會將審議通過十五五規劃，「將深入學習領會貫徹中共四中全會精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和『新時代黨解決台灣問題的總體方略』，做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展融合發展，堅定不移推進祖國統一大業」。
朱鳳蓮說，十五五時期「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，大陸高質量發展，將為廣大台胞台企提供更多機遇。
她說，大陸將堅持以人民為中心的發展思想，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，落實同等待遇。「我們將秉持兩岸一家親理念，持續和台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，為台灣青年來大陸發展創造更好條件」。
