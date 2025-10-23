聽新聞
空巴啟用天津第2條組裝線 「期待更多供應鏈落地陸」

聯合報／ 記者林宸誼陳宥菘／綜合報導
空巴在天津的第二條A320系列飛機組裝線昨投產，圖為一架飛機在天津的第二條組裝線上組裝。去年有百分之廿的津產空巴飛機交付至國際客戶。新華社
空巴在天津的第二條A320系列飛機組裝線昨投產，圖為一架飛機在天津的第二條組裝線上組裝。去年有百分之廿的津產空巴飛機交付至國際客戶。新華社

空中巴士昨宣布在天津啟用第二條A320飛機組裝線，將為空巴實現到二○二七年A320系列月產能提升至七十五架的全球目標提供關鍵支撐。大陸商務部長王文濤表示希望空巴以天津第二條A320組裝線投產為契機，繼續加強對大陸合作。

「津雲」報導，第二條A320系列飛機組裝線是二○二三年四月雙方公司簽署擴建協議以來的重要成果。該新線預計明年初全面投入營運，也將為空巴實現二○二七年A320系列月產能提升至七十五架的全球目標提供關鍵支撐。

目前空中巴士已在全球建成十條組裝線，首條天津組裝線自二○○八年啟用至今，已交付逾七百八十架飛機，當前全大陸運營的空巴飛機有三分之一來自天津。空巴首席執行官傅里表示，空巴期待更多供應鏈環節落地中國大陸，並歡迎具備成熟度與競爭力的大陸供應商加入其全球生產體系。

大陸商務部長王文濤廿一日會見傅里時表示，大陸已成為全球第二大消費市場和進口市場。希望空巴以天津第二條A320組裝線投產為契機，繼續加強對大陸的合作。王文濤強調，當前世界經濟碎片化加劇，大陸將積極推動解決空巴在陸經營遇到的問題和關切，共同維護全球產供鏈穩定。

此外，荷蘭政府上月底強制接管安世半導體，理由是其關鍵技術存在被轉移至大陸母公司聞泰科技的風險，引爆中荷爭奪控制權紛爭。王文濤廿一日也應約與荷蘭經濟部長卡雷曼斯進行通話。他表示荷方針對安世半導體採取的有關措施，嚴重影響全球產供鏈穩定。中方敦促荷方從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，秉持契約精神和市場化、法治化原則，盡快妥善解決問題，保護大陸投資者合法權益。

據路透，卡雷曼斯對媒體表示雙方討論下一步可採取的行動，以尋求雙方都能接受之解決方案，不過據他所述，王文濤態度稍顯強硬。

空巴 空中巴士 經濟部長 荷蘭 大陸商務部 半導體

相關新聞

盤算什麼？專家指1原因釀中共高層大換血 習近平恐為2027做準備

中共正在召開二十屆四中全會，除了制定今後五年的經濟發展規劃之外，高層人事調整也是頗受外界關注的一個議程。路透社認為，鑑於上周五包括何衛東、苗華在內的多名軍方高官被開除軍籍和黨籍，本屆四中全會有可能是2017年以來人事變動程度最高的一次全會。

帶頭翻牆？陸國台辦設臉書粉絲專頁 網酸：找到殺于朦朧的凶手了嗎

中國大陸國台辦今天宣布，在臉書（Facebook）開設「國務院台辦發言人」帳號。截至今晚9時，追蹤人數破3千人，「于朦朧...

川普稱預計達成貿易協議、又稱川習會未必成局 陸外交部回應

儘管近期中美貿易戰再起，美國總統川普17日證實，他預計本月底與大陸國家主席習近平，在南韓APEC峰會期間舉行雙邊會談。川...

最近公開露面是7年前 97歲陸前總理朱鎔基託人問候「這活動」

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會上周召開年會，該校經管學院官網披露，大陸前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王...

空巴啟用天津第2條組裝線 「期待更多供應鏈落地陸」

空中巴士昨宣布在天津啟用第二條A320飛機組裝線，將為空巴實現到二○二七年A320系列月產能提升至七十五架的全球目標提供...

歐洲車企告急！歐盟急邀陸商長 赴歐緊急會談稀土管控

在大陸本月初宣布收緊稀土出口管制措施後，歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇廿一日與大陸商務部長王文濤舉行視訊會談時，邀請王...

