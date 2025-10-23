歐洲車企告急！歐盟急邀陸商長 赴歐緊急會談稀土管控

在大陸本月初宣布收緊稀土出口管制措施後，歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇廿一日與大陸商務部長王文濤舉行視訊會談時，邀請王文濤在未來幾天訪問布魯塞爾，就陸方舉措尋求緊急解決方案。

路透報導，雙方通話近兩小時。謝夫喬維奇在通話後召開記者會表示，王文濤已接受自己邀請；歐方將在七月中歐峰會就打造「升級版」中歐出口管制對話機制達成的共識下，與中方進行協商。

謝夫喬維奇批評大陸升級稀土出口管制措施「不合理且有害」，對汽車和機械行業衝擊最大。他並稱，歐盟企業已向中方提交了優先申請清單，涉及約二千張出口許可證，只有略為過半的申請獲妥善處理。

據大陸商務部發布，王文濤是「應約」與謝夫喬維奇舉行視訊會談。王文濤強調，中方的稀土出口管制措施是依法依規改善大陸出口管制體系的正常做法，並稱中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，「一直為歐盟企業提供審批便利」。

面對大陸的稀土管控新規，彭博昨引述知情人士報導，歐盟多國積極推動採取強硬回應，並支持在今日召開的歐盟高峰會上，討論大陸日益收緊的貿易措施。法國和波蘭建議在峰會結語中指明大陸正採取有害的經濟行動，德國則表示願意討論動用歐盟的「反脅迫工具」回擊大陸的稀土戰。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨日被問及謝夫喬維奇透露雙方官員已同意在布魯塞爾就陸方稀土出口管制問題舉行緊急會談時表示，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。「我們希望歐方恪守支持自由貿易、反對貿易保護主義的承諾，為各國企業提供公平透明、非歧視的營商環境，以實際行動維護市場經濟和世貿組織規則，堅持通過對話協商妥善解決貿易分歧」。

本月初，大陸駐慕尼克總領事邱學軍在德國雜誌撰文，歷數稀土工業對大陸造成沉重的環境負擔、大陸履行「和平道義」的國際責任等內容，指出「稀土合作是中歐共同維護國際體系和國際秩序，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的重要方面」。他強調大陸願繼續在該領域與歐方加強平等溝通對話，妥處分歧摩擦。