帶頭翻牆？陸國台辦設臉書粉絲專頁 網酸：找到殺于朦朧的凶手了嗎
中國大陸國台辦今天宣布，在臉書（Facebook）開設「國務院台辦發言人」帳號。截至今晚9時，追蹤人數破3千人，「于朦朧怎麼死的」、「于朦朧立案了嗎」成熱門留言。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）22日上午召開例行記者會。國台辦發言人朱鳳蓮在會上宣布，為加強對台新聞發布工作，在臉書開設帳號，已在21日發布第一篇內容。
朱鳳蓮表示，「國務院台辦發言人」帳號與社群平台今日頭條、微博「國台辦發布」帳號、微信公眾號「國務院台辦」等一致，將即時地發布對台工作重要資訊，包括闡述對台方針政策、展示大陸發展成就、各地各部門對台交流合作成果等。
國台辦臉書專頁在21日發布第一篇內容—「Facebook帳號上線啦」。22日截至晚間9時，累計追蹤人數破3千人，單日陸續發出4篇貼文，內容全為22日國台辦例行記者會片段內容，每篇貼文留言均破數千則。
「于朦朧」成為國台辦臉書專頁留言關鍵字。「誰殺了于朦朧」、「于朦朧怎麼死的」、「于朦朧案查案進度到哪了！可以公布了嗎」、「找到殺于朦朧的兇手了嗎」、「請問可以為于朦朧申冤嗎」等留言充斥版面。
另也有人透過留言質疑中國大陸國台辦帶頭「翻牆」，「你們是來感受言論自由的嗎」、「你們要不要開放你們國家人民翻牆來幫你們讚聲」；更有人語帶嘲諷地說，「歡迎來到自由世界」、「小粉紅準備接受民主轟炸了嗎」。
中國大陸國台辦連續兩週發布對台加強宣傳的作為，上週甫宣布增加國台辦例行記者會召開頻率，改為每週一次，頗有與台灣陸委會競爭味道，陸委會例行記者會現也維持每週一次召開頻率。
陸委會副主委梁文傑16日表示，中國大陸國台辦記者會內容每次都是千篇一律、詞彙重複，例如「以武謀獨」、「綠色恐怖」、「不得人心」、「自取滅亡」等，這樣的記者會就算每天開，其實訊息都是一樣的。
