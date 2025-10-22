盤算什麼？專家指1原因釀中共高層大換血 習近平恐為2027做準備

（德國之聲中文網）中共正在召開二十屆四中全會，除了制定今後五年的經濟發展規劃之外，高層人事調整也是頗受外界關注的一個議程。路透社認為，鑑於上周五包括何衛東、苗華在內的多名軍方高官被開除軍籍和黨籍，本屆四中全會有可能是2017年以來人事變動程度最高的一次全會。

按照慣例，第二十屆中共中央委員會總共300多名委員和候補委員當中，至少有11人需要替換。這可能成為自2017年舉行的十八屆七中全會以來單次會議上人員更替最多的一次，當時創紀錄地有11名成員被開除。

以下是本周值得關注的一些人事替換：

軍中人事重組

上周被宣布開除黨籍和軍籍的高級將領包括前中共中央軍委副主席何衛東。他的落馬標誌著中國數十年來最大規模的軍中人事洗牌。

一個懸而未決的重要問題是，何衛東作為中共中央軍委二號人物的副主席職位是否會被填補。由習近平擔任主席的中共中央軍委七人領導班子自2023年以來已有三名成員因反腐調查而離職。

布魯金斯學會專門研究中國人民解放軍的學者Jon Czin表示：「習近平可以按照黨內傳統，從其他中央軍委委員中挑選人提拔，如劉振立或張升民。這樣做當然會在中央軍委中產生另一個空缺，屆時全會可能會填補這個空缺，很可能由戰區司令級別的高官擔任。」

「另一種選擇是，習近平可以將一名戰區司令級別的軍官『直升』為中央軍委副主席，這實際上正是習近平當初對何衛東所做的，這也頗具諷刺意味。」

何衛東在被提拔為中共中央軍委副主席之前，曾任東部戰區司令員。他也是24人組成的中共中央政治局成員之一。如果有人被提拔擔任他原來的中央軍委職位，此人有可能也會接替他在政治局中的席位。

除了上周五被宣布開除黨籍的軍中高層人物之外，另一位可能被開除的高級軍官是中央軍委後勤保障部部長張林，他此前已因「涉嫌嚴重違紀違法」被全國人大除名。

路透社指出，此外至少還有十幾名解放軍官員已數月未公開露面，他們可能也在接受調查。

新加坡南洋理工大學中國研究項目助理教授James Char表示：「我認為這些次級清洗及其調查結果可能會在稍後公布，因為最重要的部分已經在上周五公開。」

「如果在全會期間公布更多此類信息，將會分散全會的注意力，並進一步打擊解放軍士氣。」

確定將被替換的人選

還有三位中央委員幾乎確定將被替換，他們分別是俞建華（前中國海關總署署長，已於去年12月去世）、金湘軍（前山西省省長，本月被開除黨籍）以及唐仁健（前農業農村部部長，去年11月因腐敗被開除黨籍）。

正在接受調查的官員

自今年4月以來，一共有四名中央委員因涉嫌腐敗而被公開調查。除了上面提到的金湘軍之外，還有原廣西壯族自治區主席藍天立，原內蒙古自治區主席王莉霞和原中國證券監督管理委員會前主席易會滿。

如果這些調查已經結束，對他們開除黨籍的決定可能會在本次全會上宣布。黨內的紀檢審查和監察調查通常需要約六個月或更長時間。

前途未卜的官員

曾任工業和信息化部黨組書記、部長的金壯龍，自去年12月以來未公開露面，今年2月被免職，但尚未公布是否接受調查。

另外頗受關注的是中共中央對外聯絡部部長劉建超。今年8月，多家媒體報道稱劉建超在7月底出訪返京後被帶走問話，疑涉腐敗調查。9月30日，中聯部官網更新領導信息，劉建超不再擔任部長職務，由劉海星接任。

由於調查、人事調整和退休等原因，今年已有至少 11位省部級領導（包括省委書記、省長或自治區主席）被新任命。

如此罕見的大規模人事變動，可能是為遴選下一代潛在領導班子做準備，以便他們在2027年中共二十一大或之前的中共領導層換屆中進入中央委員會或政治局。

中央政治局委員馬興瑞於今年7月被免去新疆維吾爾自治區黨委書記職務，官方稱其「另有任用」。

目前尚不清楚他是否已被調任新職，但他仍在公開場合露面，最近一次是在上月北京舉行的中國領導層國慶招待會上。

