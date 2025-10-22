陸批不接受「九二共識」為兩岸對話製造障礙 陸委會反批陸方才是障礙

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦22日表示，民進黨當局企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙，陸委會對此回應，再次呼籲中共放棄僵化的政治思維，與我合法民選政府透過「不設前提」的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定的責任。聯合報系資料照
陸委會主委邱垂正日前表示，不會接受「九二共識」的政治前提，大陸國台辦22日稱，這是在為兩岸對話協商製造障礙。對此，陸委會回應，再次呼籲中共放棄僵化的政治思維，與我合法民選政府透過「不設前提」的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定的責任。

當選國民黨主席的鄭麗文日前表示，「九二共識」是兩岸通關密語。陸委會主委邱垂正21日質疑「要通到哪？」，他並在另一場研討會上強調，「九二共識」意味「台灣是中國的一部分」，政府不會接受這種政治前提。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，民進黨當局所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙，注定不會得逞。

對此，陸委會22日晚間透過書面回應，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢、維持現狀，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國「互不隸屬」才是客觀事實與台海現狀。

陸委會指出，在2015年「馬習會」後，國民黨雖稱「九二共識」是兩岸間的「通關密語」，惟實則中共於2019年1月2日宣布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」，並將「九二共識」重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一的『九二共識』」。

陸委會表示，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」是「三位一體」的對台政策，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣、推進統一，都沒有中華民國的生存空間，已為台灣主流民意堅決反對。

陸委會批評，中共堅持沒有中華民國生存空間的「一中原則」和「九二共識」的政治前提，不願與我方就攸關兩岸民眾福祉的具體問題溝通，才是製造兩岸對話協商的障礙。

陸委會提到，依最新民調與長期調查均顯示，「一中原則」和「九二共識」也為大多數國人無法接受。政府再次呼籲中共放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓，務實面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定的責任。

九二共識 陸委會 中共 一中原則

