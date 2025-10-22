陸將邀台胞出席台灣光復80周年大會 陸委會籲勿參加：團結捍衛主權

大陸即將舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，國台辦22日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。陸委會重申，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，也再次呼籲各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼國人團結捍衛主權。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，紀念台灣光復80周年大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

針對大陸近日將舉辦台灣光復相關活動，陸委會16日已提前發布政策指引。陸委會22日透過書面重申，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導之涉及「台灣光復」活動，也再次呼籲我各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴與台灣民主自由。

陸委會並指，今年恰逢二戰結束80周年，也是古寧頭戰役勝利76周年，當年軍民團結一致，成功抵抗共軍，才有今日的自由民主。這段歷史凸顯「反抗侵略者併吞、捍衛民主自由」才是相關紀念活動應有的真正意涵。

大陸此前宣布紀念台灣光復80周年大會將於「10月25日前後」舉行。路透22日引述外交消息人士報導，紀念大會訂於10月25日在北京人民大會堂舉行，官方已向相關人士發出邀請。

10年前，大陸也曾舉辦紀念台灣光復70周年大會，當時也是在北京人民大會堂舉行，時間則是10月23日。當時是由時任中共中央政治局常委、大陸全國政協主席俞正聲出席大會，並發表題為「共同銘記歷史 共圓偉大夢想」的講話。