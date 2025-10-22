陸將邀台胞出席台灣光復80周年大會 陸委會籲勿參加：團結捍衛主權

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸即將舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，並將邀請台胞出席，陸委會22日重申，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，也再次呼籲各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼國人團結捍衛主權。聯合報系資料照
大陸即將舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，國台辦22日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。陸委會重申，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，也再次呼籲各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼國人團結捍衛主權。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，紀念台灣光復80周年大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

針對大陸近日將舉辦台灣光復相關活動，陸委會16日已提前發布政策指引。陸委會22日透過書面重申，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導之涉及「台灣光復」活動，也再次呼籲我各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，勿參加由陸方主導的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴與台灣民主自由。

陸委會並指，今年恰逢二戰結束80周年，也是古寧頭戰役勝利76周年，當年軍民團結一致，成功抵抗共軍，才有今日的自由民主。這段歷史凸顯「反抗侵略者併吞、捍衛民主自由」才是相關紀念活動應有的真正意涵。

大陸此前宣布紀念台灣光復80周年大會將於「10月25日前後」舉行。路透22日引述外交消息人士報導，紀念大會訂於10月25日在北京人民大會堂舉行，官方已向相關人士發出邀請。

10年前，大陸也曾舉辦紀念台灣光復70周年大會，當時也是在北京人民大會堂舉行，時間則是10月23日。當時是由時任中共中央政治局常委、大陸全國政協主席俞正聲出席大會，並發表題為「共同銘記歷史 共圓偉大夢想」的講話。

川普稱預計達成貿易協議、又稱川習會未必成局 陸外交部回應

儘管近期中美貿易戰再起，美國總統川普17日證實，他預計本月底與大陸國家主席習近平，在南韓APEC峰會期間舉行雙邊會談。川...

高市早苗當選日相…陸官媒先封「女版川普」 再指北京反應耐人尋味

高市早苗昨天當選並就任日本新任首相，具中共官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指出，中國沒有公開祝賀，且特別強調「信...

最近公開露面是7年前 97歲陸前總理朱鎔基託人問候「這活動」

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會上周召開年會，該校經管學院官網披露，大陸前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王...

陸批不接受「九二共識」為兩岸對話製造障礙 陸委會反批陸方才是障礙

陸委會主委邱垂正日前表示，不會接受「九二共識」的政治前提，大陸國台辦22日稱，這是在為兩岸對話協商製造障礙。對此，陸委會...

不僅川習會…APEC倒數中 習近平是否出席北京仍三緘其口

美國總統川普21日表示，他與中國國家主席習近平下週在APEC峰會期間的會談有可能取消，引發外界揣測。至於中國方面，官方不...

誰來接班習近平？ 紐時：四中全會或成觀察窗口

為期4天的中共20屆四中全會，外界最關注的是中共高層人事變動。紐約時報報導，會議更為禁忌的問題是，「習近平將執政多久？他...

