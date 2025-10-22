逾20人不再連任 香港立法會以不同過往方式結束本屆任期

香港立法會二十二日開完最後一次大會，這一經歷大規模社會運動後，以新選舉制度產生的立法會，以多項與過往不同的方式離去。新一屆香港立法會，將在十二月七日透過直選間選的不同方式產生。

今屆香港立法會與過往最大的不同，是超過二十名議員選擇不再謀求連任，有說是主持方有「七十大限」之令，即要求七十以上的現任議員不要再選。目前已經有逾二十名這屆議員宣布不競逐連任。

本屆立法會最後一次大會，一定程度上成了說不再連任議員的告別會。這天他們紛紛宣布和解釋不再連任的因由，有直承年事已高，是時候交棒，有說是個人前程有別的規劃，得換一個身份。

在本屆立法會最後一次大會時，最受注意的被認為本屆議員中勇於發表個人見解者，即選委界產生的立法會議員江玉歡，她宣布不會競逐連任，她否認是因敢言而不能連任，聲稱未來將會轉換身份走向人群，繼續以法律專業回報社會，考慮透過更適合她的渠道接觸市民，為市民講解法律、解讀政策及分析時事。

香港打工仔辭工或被炒魷魚，不是有情有義的「肥雞餐」，就是來一頓老闆炒人的「無情雞」飯。香港立法會今次打破慣例，不再有立法會主席身份邀特首等行政高官來一頓告別宴，立法會議員自已最後一聚的告別飯局也宣告取消，最後各回各家。

今屆香港立法會的離去不同過往的還有撤去了「告別議案」動議。在過去這是一種議員的議場告別儀式，透過動議辯論來總結這屆做了些什麼。在最後一次大會前夕，提出動議的內務委員會主席李慧琼宣布撤回議案，她提出的理由是怕影響下屆立法會選舉。議據稱告別案措辭原來想提到，本屆立法會是完善選舉制度，及全面落實「愛國者治港」後首屆議會，圓滿完成工作。

香港立法會主席梁君彥回顧本屆立法會工作，稱本屆是完善選舉制度後的首屆立法會，扭轉過去多年的內耗和困局，重回理性務實的正軌。又說四年會期共通過多達130項法案，比上屆多出超過六成，政府提出的修正案近一半是吸納議員的意見，顯示行政機關從善如流，形容立法會做到「配合不掣肘，監察不刁難」，是行政立法良性互動的最佳示範。