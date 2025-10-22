不僅川習會…APEC倒數中 習近平是否出席北京仍三緘其口

美國總統川普21日表示，他與中國國家主席習近平下週在APEC峰會期間的會談有可能取消，引發外界揣測。至於中國方面，官方不但對APEC峰會期間是否舉行「川習會」至今沒有鬆口，甚至連習近平是否將前往韓國出席APEC峰會也尚未宣布。

面對川普（Donald Trump）指「川習會」可能取消，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會回答外媒提問時則迴避作答，僅指「元首外交」對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首「保持著密切的交往和溝通」。「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息」。

川普9月19日宣布，他將在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會與習近平會面，還表示預定2026年初訪問中國。但法新社報導，川普美東時間21日在白宮與共和黨籍參議員共進午餐時又說，「我們（美中）將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功」，但「（這場會談）也許不會發生，情況可能有變」。

相較於川普對「川習會」的反覆，中國方面迄今未對APEC峰會期間是否舉行「川習會」表態。中國外交部面對媒體詢問時，答覆如出一轍，不出「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用」、「中美兩國元首保持著密切的交往和溝通」、「你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息」等語。

更有甚者，目前距離APEC慶州峰會登場僅剩約1週，中國官方至今仍未宣布習近平將與會，以及是否順道對韓國進行國是訪問，也引發外界議論。

不過，2025年APEC峰會地主國韓國的媒體，已數度報導「川習會」將在APEC峰會期間舉行，以及習近平將前往韓國出席APEC峰會和順道訪韓的消息，但對「訪韓」的形式及等級則沒有更具體的報導。