川普稱預計達成貿易協議、又稱川習會未必成局 陸外交部回應

儘管近期中美貿易戰再起，美國總統川普17日證實，他預計本月底與大陸國家主席習近平，在南韓APEC峰會期間舉行雙邊會談。川普還稱，大陸想要談判，「我認為我們會達成1項對雙方都有利的協議」，但川普21日又稱與習近平的會面「也許不會發生」。

大陸外交部發言人郭嘉昆22日表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的交往和溝通。「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

大陸日前宣布將擴大稀土出口管制，讓川普暴怒，因此揚言加徵100％關稅報復，引爆華爾街股市大跌，但僅1天中美都改口，美國財政部長貝森特極力尋求美中達成協議，希望恢復「川習會」，17日川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面時，被問及美中關係現況，他形容兩國「相處融洽」。

川普表示，「中國想要談，我們也願意和中國談」，「因此，我們的關係很好，（兩周後）我們將在南韓會面」。

亞太經合會（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，據南韓方面指出，川普預計10月29日至30日訪韓，「川習會」可望於30日舉行。川普將不出席APEC峰會。