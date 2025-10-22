最近公開露面是7年前 97歲陸前總理朱鎔基託人問候「這活動」

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會上周召開年會，該校經管學院官網披露，大陸前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山會見、宴請顧問委員會委員代表，至於97歲的前總理朱鎔基則委託北京清華校長，對顧問委員表達誠摯問候。

朱鎔基近年鮮少公開露面，最近1次出席公共活動，是2018年10月在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，之後連續未出席中共建政70周年、建黨百年慶祝大會、中共二十大、今年九三閱兵等活動。

據北京清華大學經濟管理學院官網21日消息，清華大學經濟管理學院顧問委員會2025年會議，於上周五（17日）舉行，這是該顧問委員會2000年成立以來的第26次年度會議，共有23位委員參會。

該顧問委員會由蘋果CEO庫克擔任主席，共有23位委員參會，包括耐克集團總裁賀雁峰、馬賽地集團董事會主席康林松、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊主要創辦人馬化騰等。

北京清華校長李路明參加顧問委員會會議，致詞時首先轉達清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。