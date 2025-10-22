聽新聞
最近公開露面是7年前 97歲陸前總理朱鎔基託人問候「這活動」
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會上周召開年會，該校經管學院官網披露，大陸前國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山會見、宴請顧問委員會委員代表，至於97歲的前總理朱鎔基則委託北京清華校長，對顧問委員表達誠摯問候。
朱鎔基近年鮮少公開露面，最近1次出席公共活動，是2018年10月在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，之後連續未出席中共建政70周年、建黨百年慶祝大會、中共二十大、今年九三閱兵等活動。
據北京清華大學經濟管理學院官網21日消息，清華大學經濟管理學院顧問委員會2025年會議，於上周五（17日）舉行，這是該顧問委員會2000年成立以來的第26次年度會議，共有23位委員參會。
該顧問委員會由蘋果CEO庫克擔任主席，共有23位委員參會，包括耐克集團總裁賀雁峰、馬賽地集團董事會主席康林松、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊主要創辦人馬化騰等。
北京清華校長李路明參加顧問委員會會議，致詞時首先轉達清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。
在會議前1天、即10月16日，大陸副總理何立峰在釣魚台國賓館會見清華經管學院顧委會委員代表。當晚，王岐山在釣魚台國賓館會見、宴請了委員代表。參加會見的還包括前人行行長周小川、大陸前財長樓繼偉、大陸全國人大財政經濟委員會副主委郭樹清等。
