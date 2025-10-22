快訊

中央社／ 上海22日電
日本首相高市早苗。路透社

高市早苗昨天當選並就任日本新任首相，具中共官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指出，中國沒有公開祝賀，且特別強調「信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾」，顯示出中國對高市早苗的態度。

「牛彈琴」22日發表文章分析中國對高市早苗的看法，文中形容她是「女版川普」，並指她「一貫反中，多次發表抹黑中國言論，一再否認南京大屠殺，大肆渲染中國威脅論，還在台灣問題上大放厥詞」。還提到高市曾多次參拜靖國神社，以及主張修改和平憲法，將日本自衛隊改為國防軍等背景。

高市早苗對中國立場強硬，長期關注台海局勢，並曾表示「台灣有事就是日本有事」。

針對中國對高市的看法，文章首先指出，中國未公開祝賀，僅有外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，「我們注意到有關選舉結果，這是日本內部事務」。作為對比，當天有記者提問玻利維亞選出新總統，郭嘉昆當即對當選人巴斯（Rodrigo Paz）表示祝賀。

其次，郭嘉昆回應中提到，盼日方「信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾」，在石破茂上台時，中方的回應中並沒有這句話，文章指出，這句話的「份量非常重」，並且意在「劃清紅線」，提醒高市不要違反日本的政治承諾。

文章分析今後的中日關係走向，第一種是高市改弦更張，加強與周邊國家合作，但文章隨即表示「我們不要抱任何不切實際的幻想」；第二種是「高市維持目前中日關係，表現較為克制，並且不去參拜靖國神社」情況則不好不壞，等待下一任首相。

第三種則是「一條道走到黑」，落實原先的保守政策。文章引述法國媒體評論表示，「高市早苗的意圖，就是建立一個由東京主導的所謂印太地區，『也就是有意將日本變成印太地區的反中支點，這一地緣政治傾向極易引發外交危機』」。文章表示，如果真的像這樣，那麼中日關係「不排除風高浪急，甚至驚濤駭浪」。

文章指出，從上述反應來看，中國對於高市早苗當選「很淡定」，「考慮到當下中日力量的對比，一個敵視中國的日本領導人，我們當然很不樂見，但即便真成了現實，她又能奈我們中國如何呢？」。

文章還預測，高市「執政一年是成就，能執政兩年是奇蹟」，執政三年則就「想太多了」。

日本 高市早苗 中日關係 北京 靖國神社

高市早苗當選日相…陸官媒先封「女版川普」 再指北京反應耐人尋味

