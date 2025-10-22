邱垂正拒絕「九二共識」 陸國台辦：為兩岸對話製造障礙

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
陸委會主委邱垂正21日下午再度強調政府兩岸政策是不挑釁、避免台海爆發嚴重衝突，他也表示基於主權，不會接受九二共識這種政治前提。記者廖士鋒／攝影
在今年大陸持續強調「一個中國原則」和「九二共識」，陸委會主委邱垂正21日表示「不會接受這種政治前提」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應說，民進黨當局所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙，注定不會得逞。

邱垂正、國安會祕書長吳釗燮21日出席「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，示警大陸軍事威脅，強調我捍衛主權決心、維護兩岸和平穩定現狀、守護民主自由方式決心，和在平等互利基礎上與大陸對話交流的承諾不變。邱垂正還表示，「九二共識」意味「台灣是中國的一部分」，不會接受這種政治前提，他亦在立法院對國民黨新任主席鄭麗文認為「九二共識」是兩岸通關密語反問，要通到哪？通到配合習近平國家統一嗎？

朱鳳蓮22日主持國台辦例行記者會，她說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。其出於謀「獨」本性，搭台子、拉人頭，舉辦所謂「國際研討會」，無非是要勾連外部勢力炒作所謂「大陸威脅」，鼓譟「民主對抗威權」虛假敘事。

朱鳳蓮稱，其所謂「平等對話」是企圖在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸對話協商，改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，實際上是在為兩岸對話協商製造障礙，注定不會得逞。

朱鳳蓮還對海基會董事長吳豊山日前喊話海協會要「耐心說服您們的高層」、重啟兩會對話機制做出回應。她強調，民進黨當局想要重啟兩會對話溝通機制，就必須承認「九二共識」。

至於台北上海「雙城論壇」延期後的進展，朱鳳蓮說，大陸一貫支持並積極推動兩岸的城市交流合作，上海市與台北市就今年上海台北城市論壇事宜一直保持著溝通，我們願與台灣各政黨團體縣市和各界人士，在堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸同胞。

對於廈門發布懸賞通告，稱要徵集我國軍「心戰大隊」違法線索，還點名5家所謂外圍支持企業，我陸委會抨擊這是恐嚇、「形塑長臂管轄假象」。朱鳳蓮回應，大陸有關部門依法打擊民進黨當局、「台獨」分裂勢力網路謀「獨」活動，是維護國家安全和人民、企業正當合法權益的正義必要之舉，希望兩岸同胞堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一。

另有陸媒詢問，近日傳出有我國軍退役軍人，因被大陸列入通緝，在銀行申請貸款被拒，朱鳳蓮亦稱，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲、人民的唾棄，也必將為他們的違法犯罪行為付出代價。

