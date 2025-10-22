快訊

豪雨釀災！台鐵平溪線路基掏空逾百公尺 「短時間難復駛」

宜蘭土石流紅色警戒擴大到23條 全縣一鄉、兩鎮共撤離349人

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國台辦發言人宣布開臉書帳號 喊為促統加油鼓勁

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院台辦發言人臉書帳號。截圖自臉書
大陸國務院台辦發言人臉書帳號。截圖自臉書

大陸國台辦繼上周宣布增加例行記者會頻率後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，為加強對台新聞發布，在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，「歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁」。

朱鳳蓮表示，為加強對台新聞發布工作，我們在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，於10月21日首發內容。

她說，該帳號和今日頭條、微博「國台辦發佈」帳號、「國務院台辦」微信公眾號、視頻號一道，及時向兩岸同胞發布對台工作重要訊息，包括闡釋中共中央對台方針政策、展示祖國大陸發展成就和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。

朱鳳蓮喊話，歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁。

截至發稿，目前「國務院台辦發言人」臉書帳號有80多人追蹤，帳號建立於10月17日，簡介為「跟著我們了解國台辦，了解對台工作」，大頭貼是國台辦例行記者會背景，昨日發布第1篇寫著「Facebook帳號上線啦！」的圖文，上有QRcode。

不過，由於大陸的網路限制措施，即俗稱的「網路防火長城」，目前臉書、Instagram、X、YouTube、Google等仍無法透過大陸網路訊號直接使用，必須透過VPN「翻牆」。

對台 國台辦 發言人

延伸閱讀

鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

王世堅嗆國台辦：台積電依舊從從容容 連滾帶爬是中芯、紫光

國民黨主席選舉 陸國台辦：願在九二共識基礎上 與新主席推動兩岸關係

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

相關新聞

鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

國民黨主席結果由鄭麗文勝出，對於她表態願意赴陸與中共總書記習近平見面，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應表示，大陸也願在既...

尋求突破口！川普關稅戰威脅下 傳陸與日韓談判三方貨幣互換

美國貿易壓力給東亞經濟體帶來壓力，北京尋求加強區域金融聯繫並增加人民幣使用。港媒引述知情人士透露，大陸正與日本和南韓就可...

邱垂正拒絕「九二共識」 陸國台辦：為兩岸對話製造障礙

在今年大陸持續強調「一個中國原則」和「九二共識」，陸委會主委邱垂正21日表示「不會接受這種政治前提」。大陸國台辦發言人朱...

陸國台辦發言人宣布開臉書帳號 喊為促統加油鼓勁

大陸國台辦繼上周宣布增加例行記者會頻率後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，為加強對台新聞發布，在臉書（Facebook...

網紅「館長」說要赴北京 陸國台辦喊歡迎

在大陸將舉辦紀念台灣光復80周年大會之際，網紅「館長」陳之漢昨表示將於25日起到北京、東北、廈門。大陸國台辦發言人朱鳳蓮...

「十五五規劃」涉台內容為何？陸國台辦：將為台胞台企提供更多機遇

中共正召開四中全會，審議關於「十五五（2026年到2030年）規劃」的建議，涉台內容亦受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。