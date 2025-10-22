陸國台辦發言人宣布開臉書帳號 喊為促統加油鼓勁

大陸國台辦繼上周宣布增加例行記者會頻率後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，為加強對台新聞發布，在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，「歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁」。

朱鳳蓮表示，為加強對台新聞發布工作，我們在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，於10月21日首發內容。

她說，該帳號和今日頭條、微博「國台辦發佈」帳號、「國務院台辦」微信公眾號、視頻號一道，及時向兩岸同胞發布對台工作重要訊息，包括闡釋中共中央對台方針政策、展示祖國大陸發展成就和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。

朱鳳蓮喊話，歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁。

截至發稿，目前「國務院台辦發言人」臉書帳號有80多人追蹤，帳號建立於10月17日，簡介為「跟著我們了解國台辦，了解對台工作」，大頭貼是國台辦例行記者會背景，昨日發布第1篇寫著「Facebook帳號上線啦！」的圖文，上有QRcode。

不過，由於大陸的網路限制措施，即俗稱的「網路防火長城」，目前臉書、Instagram、X、YouTube、Google等仍無法透過大陸網路訊號直接使用，必須透過VPN「翻牆」。