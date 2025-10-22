聽新聞
0:00 / 0:00
陸國台辦發言人宣布開臉書帳號 喊為促統加油鼓勁
大陸國台辦繼上周宣布增加例行記者會頻率後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日宣布，為加強對台新聞發布，在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，「歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁」。
朱鳳蓮表示，為加強對台新聞發布工作，我們在臉書（Facebook）平台開設了「國務院台辦發言人」帳號，於10月21日首發內容。
她說，該帳號和今日頭條、微博「國台辦發佈」帳號、「國務院台辦」微信公眾號、視頻號一道，及時向兩岸同胞發布對台工作重要訊息，包括闡釋中共中央對台方針政策、展示祖國大陸發展成就和各地各部門對台交流合作成果等，幫助兩岸同胞加強交流、凝聚共識。
朱鳳蓮喊話，歡迎海內外網友關注，一起為推動兩岸關係發展、推進祖國統一加油鼓勁。
截至發稿，目前「國務院台辦發言人」臉書帳號有80多人追蹤，帳號建立於10月17日，簡介為「跟著我們了解國台辦，了解對台工作」，大頭貼是國台辦例行記者會背景，昨日發布第1篇寫著「Facebook帳號上線啦！」的圖文，上有QRcode。
不過，由於大陸的網路限制措施，即俗稱的「網路防火長城」，目前臉書、Instagram、X、YouTube、Google等仍無法透過大陸網路訊號直接使用，必須透過VPN「翻牆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言