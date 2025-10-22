網紅「館長」說要赴北京 陸國台辦喊歡迎

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日主持例行記者會，她表示歡迎台灣網紅赴陸。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日主持例行記者會，她表示歡迎台灣網紅赴陸。記者陳政錄／攝影

在大陸將舉辦紀念台灣光復80周年大會之際，網紅「館長」陳之漢昨表示將於25日起到北京、東北、廈門。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今對此表示歡迎，並對是否邀請館長參加紀念台灣光復80周年大會說，「也歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」

今年10月25日是台灣光復80周年，大陸將於前後舉辦紀念大會與相關活動。對於館長表示將於當天訪陸，朱鳳蓮做出上述回應。

朱鳳蓮說，北京是千年古都，也是國際化大都市。一首《北京歡迎你》，唱出了北京人歡迎八方來客體驗濃郁歷史文化底蘊和蓬勃現代化都市活力的熱情。

她藉由回答該議題的機會稱，為了便利台灣同胞來往大陸，大陸推出了一系列便利措施，比如台灣「首來族」申辦台胞證免收證件費，沒有辦理台胞證的台胞可以在所有符合條件的口岸落地辦理一次有效台胞證，現在台胞來大陸是可以「想來就來，說走就走」。

朱鳳蓮說，我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來北京、來大陸各地走走看看，進行各種文化體驗、科技體驗、生活體驗，談交流、談合作、談未來，用各種方式發現大陸、瞭解大陸、喜歡大陸，與更多朋友分享見聞、分享機遇。

對是否邀請館長參加紀念台灣光復80周年大會，朱鳳蓮說，大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。「我們也歡迎台灣同胞以各種方式和大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做堂堂正正中國人的自豪和尊嚴。」

