「十五五規劃」涉台內容為何？陸國台辦：將為台胞台企提供更多機遇

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共20屆四中全會將審議「十五五規劃」的建議。（路透）
中共20屆四中全會將審議「十五五規劃」的建議。（路透）

中共正召開四中全會，審議關於「十五五（2026年到2030年）規劃」的建議，涉台內容亦受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，十五五時期，大陸經濟社會高質量發展，必將為廣大台胞台企發展提供更多機遇，將完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，落實同等待遇。

中共自十二五規劃起，就以專章形式闡述兩岸關係，隨後在十三五、十四五的經濟和社會發展規劃中，涉台內容逐漸增加且具體。在十四五規劃中，重申「一個中國原則」、「九二共識」，還說要高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動，提出深化兩岸融合發展、人文交流的具體措施等。因此，十五五規劃涉台內容也受關注。

對此，朱鳳蓮22日上午在例行記者會上說，10月20至23日，中國共產黨第20屆中央委員會第4次全體會議在北京召開，這次會議是在以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的1次十分重要的會議，將審議通過「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議」，對未來5年發展做出頂層設計和戰略規劃。

朱鳳蓮強調，我們將深入學習領匯貫徹中共四中全會精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

朱鳳蓮說，十五五時期，大陸經濟社會高質量發展，必將為廣大台胞台企發展提供更多機遇。

她說，大陸將堅持以人民為中心的發展思想，不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，落實同等待遇，不斷增強台灣同胞的獲得感、幸福感、安全感。

朱鳳蓮說，我們將秉持兩岸一家親理念，持續和台灣同胞分享發展機遇，支持大陸台商台企發展，為台灣青年來大陸發展創造更好的條件，鼓勵支持更多台灣同胞參與大陸經濟社會建設，共享「中國式現代化」發展機遇和成果。

她最後喊話，中華民族偉大復興勢不可擋，希望廣大台灣同胞和大陸同胞一道把握歷史大勢，積極推動兩岸關係和平發展融合發展，攜手共創中華民族綿長福祉，共享祖國統一民族復興大業。

朱鳳蓮 中共

