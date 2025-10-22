鄭麗文當選國民黨主席願赴陸會面習近平 陸國台辦「這麼回應」

國民黨主席結果由鄭麗文勝出，對於她表態願意赴陸與中共總書記習近平見面，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應表示，大陸也願在既有共同政治基礎上，和中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

朱鳳蓮22日主持大陸國台辦例行記者會，對於國共合作，和鄭麗文表態願赴陸見習近平，做出上述表示。

朱鳳蓮說，關於兩黨（國民黨、共產黨）交流，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣的主流民意，我們願意在堅持「九二共識」，反對台獨的政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士一道促進兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展，為台海謀和平，為台胞謀福祉，為民族謀復興。

因此，對於鄭麗文願見習近平，她接著說，大陸也願在既有共同政治基礎上，和中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動。

至於國共兩黨在賀電交換中，除重申「九二共識」、「一個中國原則」，也均強調「中華民族」，朱鳳蓮說，大陸的態度是非常明確的，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，和台海和平穩定的定海神針，我們願意在堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，和台灣各黨派團體和代表性人士，就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入的民主協商。

她並指，將深入貫徹賀電精神，加強和包括中國國民黨在內的台灣各黨派團體和代表性人士的溝通聯繫交流往來，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一。

另對國民黨赴陸設辦事處以協助台胞台企反映問題，和陸方是否進一步開放民眾赴台遊的討論，朱鳳蓮說，大陸始終秉持兩岸一家親的理念，尊重關愛造福台灣同胞，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，積極地為台灣同胞辦實事，做好事、解難事，不斷增進兩岸同胞的親情福祉，積極推動包括旅遊在內的兩岸人員往來和各領域的交流合作。

她說，包括福建、上海居民赴台團隊遊至今無法成行的責任，完全在於民進黨當局。