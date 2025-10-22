陸將舉辦紀念台灣光復80周年大會 陸國台辦：邀台胞出席

今年是大陸所謂「3個80周年」，在早前預告將於10月25日前後，舉辦紀念台灣光復80周年大會下，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日進一步表示，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

大陸國台辦自上周起增加例行新聞發布會頻率，每周三舉行，在上周由國台辦新聞局長、發言人陳斌華主持後，今天由副局長、發言人朱鳳蓮主持。

朱鳳蓮說，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，也是「台灣光復80周年」。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。

她說，舉行紀念台灣光復80周年大會，是為了團結包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女，共同銘記抗戰歷史，緬懷抗日先烈，捍衛台灣光復回歸祖國的勝利成果，守護中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

朱鳳蓮表示，紀念大會將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席，大會前後還將組織參訪交流活動。

不過，我陸委會發言人梁文傑日前已表示，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

朱鳳蓮回應說，今年以來，兩岸同胞和各界有識之士秉持民族大義和正確史觀，在兩岸多地舉辦了一系列紀念抗戰勝利和台灣光復的活動，台灣同胞積極參與，與大陸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，共享做「堂堂正正中國人」的自豪和尊嚴。

因此，她稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，歪曲否認抗戰史實和抗戰勝利成果，恐嚇打壓台灣同胞參與相關紀念活動，所作所為完全喪失民族立場，已經並將更加遭到台灣民眾的反對和唾棄。

對於本月18到19日，武漢大學與埃及本哈大學共同主辦的「聯合國成立80周年」國際學術研討會，和陸方在會上發布《聯合國大會第2758號決議檔案彙編》、《聯合國大會第2758號決議法理研究文集》2書。朱鳳蓮也表示，「任何歪曲挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅威脅中國主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，妄圖動搖戰後國際秩序。」

她說，與會專家認為，紀念聯合國成立80周年必須堅決捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，承認《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯大第2758號決議等國際法文件確認的「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。