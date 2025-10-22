中國國安警告 「軍港海景房」廣告宣傳觸紅線

快訊

中央社／ 台北22日電

中國國安單位表示，飯店用「能清晰看到軍港」為海景房打廣告，這類作為觸犯國家安全紅線，恐有洩密疑慮，近期發現多起違規商業廣告，涉及在廣告宣傳中發布敏感資料。

中國國安部22日透過微信公眾號表示，部分高級飯店會以「一線海景房」做為宣傳賣點，不過有些店家利用「能清晰看到軍港」為海景房打廣告，目的在於提升關注度，實際是缺乏國家安全意識，恐洩漏國家秘密。

中國國安部提到，「能清晰看到軍港」等廣告宣傳，不僅是對外清楚揭示可以近距離看到軍艦，還將敏感目標、場所圖片均上傳，恐將為不法分子提供空間，給國家相關領域安全造成危害。

中國國安部舉例房地產廣告恐也涉及國安。中國國安部指出，部分房地產開發商為了彰顯房地產區位優勢，經常以「鄰近重點單位」為賣點，甚至出動無人機空拍，將違規拍到的周邊敏感單位情況放入廣告宣傳短片中。

中國國安部痛批，類似作法都是為了追求消費者關注，不過這種「擦邊球」廣告行為，相當於無意間將國家秘密暴露在網路上，也為境外間諜情報機關送上「大禮」，敏感單位不該是廣告背景板。

中國國安部強調，商業廣告不是法外之地，廣告行為應該處在保密和國家安全相關法律法規框架中，商家應該自律，切勿為了流量、利益出賣國家秘密。對於不當商業廣告行為危害國家安全的單位和個人，國家安全機關將依據「國家安全法」、「反間諜法」等法律法規追究責任。

