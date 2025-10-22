快訊

南海局勢升溫！澳洲軍機侵闖西沙群島 陸國防部：澳方聲明顛倒黑白

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
澳洲P-8A反潛巡邏機。（圖／取自環球時報）
澳洲P-8A反潛巡邏機。（圖／取自環球時報）

澳洲國防部日前發布聲明稱，19日澳軍P-8A巡邏機在南海巡邏時，中方軍機對其採取「不安全和不專業互動」，施放照明彈，對澳飛機和人員「構成危險」。大陸國防部新聞發言人蔣斌22日表示，澳方有關聲明顛倒黑白，對中方倒打一耙，妄圖掩蓋其軍機非法侵闖大陸領空的惡劣行徑，大陸對此強烈不滿，已向澳方提出嚴正交涉。

蔣斌指出，需要強調的是，南部戰區組織兵力對侵闖西沙領空的澳洲軍機堅決攔阻驅離，相關行動正當合法、專業克制。澳方對中方侵權挑釁，卻反誣中方維權行動「不安全」「不專業」，這樣的歪理謬論在哪兒都說不通。「我們敦促澳方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，嚴格約束一線海空兵力行動，避免破壞中澳兩國兩軍關係。中國軍隊將繼續採取必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。」

澳洲國防部19日表示，1架大陸戰機在南海空域向1架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，坎培拉已向北京提出關切，稱事件不安全且不專業；南部戰區則稱，澳洲P-8A軍機未經批准進入西沙領空，遭到追蹤監視並警告驅離，中方要求澳方停止侵權挑釁。

南部戰區空軍發言人李健健表示，19日澳洲1架P-8A軍機未經中方批准，非法侵入西沙領空，南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、有力反制、警告驅離。澳方行為嚴重侵害中國主權，極易引發海空意外事件。正告澳方立即停止侵權挑釁。

澳洲 中方 國防部

