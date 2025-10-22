川習會前釋善意？韓正見美奧勒岡州參議長 稱中美應當成為夥伴和朋友

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家副主席韓正（右）21日在北京會見美國奧勒岡州參議長瓦格納（Rob Wagner）。新華社
大陸國家副主席韓正（右）21日在北京會見美國奧勒岡州參議長瓦格納（Rob Wagner）。新華社

美國總統川普預計月底與大陸國家主席習近平見面，大陸國家副主席韓正21日在北京會見美國奧勒岡州參議長瓦格納（Rob Wagner），強調中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為也應當成為夥伴和朋友。

新華社報導，韓正表示，今年以來習川3次通話，達成一系列重要共識。他表示，希望美國同中國相向而行，相互尊重、和平共處、合作共贏，共同找到兩個大國正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

韓正指出，奧勒岡州長期同大陸保持友好合作關係，希望瓦格納和奧勒岡各位議員繼續推動雙方加強溝通交流，深化民間友好，為中美地方合作發揮示範作用。

新華社引述民主黨籍的瓦格納表示，美中地方合作十分重要，奧勒岡州議會已通過議案，將繼續加強同大陸各省市友好交流合作。

瓦格納此行13日率團訪深圳，參觀比亞迪和蓮花山公園；20日會見天津市人大常委會主任喻雲林。

深圳新聞報導，面對美國聯邦政府對華加徵關稅，州級層面可如何主動作為時，瓦格納回應，「與其它地區類似，我們作為地方政府必須遵循聯邦貿易政策。但關鍵在於長遠布局，農業與科技正是州級層面能持續推動的領域。待關稅風波平息時，我們就能快速重啟合作。」

瓦格納認為，核心是擔當州級使者，向各界強調大陸作為交易夥伴的重要性。政策層面雖存在制約，但要確保企業始終將大陸視為不可放棄的市場。

中國日報報導，今年5月，奧勒岡州州議會參議院通過對華友好決議。瓦格納先前介紹，對華友好決議包含多項加強雙邊關係、增進民生福祉的重要內容。例如，決議鼓勵在華設立貿易辦公室、支持州長和州議員訪華、重啟奧勒岡州與大陸姐妹省州委員會、鼓勵航運與港口合作等重要內容。

據舊金山市總領館介紹，大陸是奧勒岡州最大交易夥伴之一。2024年雙邊貿易額78.4億美元，年增29%，支撐俄州超過3.5萬個工作崗位。

福建省副省長王金福表示，奧勒岡州是福建在美首個友好州。結好41年來，兩省州交往從政府到民間，務實合作碩果累累，人民友誼歷久彌新：福建引進奧勒岡州草籽實施牧草改良；奧勒岡州的卡斯卡特、耐克公司等領軍企業到福建投資設廠；兩省州共同舉辦氣候變化與可持續發展論壇，選派青年官員和專業人士互訪交流學習。

