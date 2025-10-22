聽新聞
0:00 / 0:00
楊振寧本周五告別式 傳中共領導人出席
諾貝爾物理學獎得主楊振寧十八日在北京逝世，享嵩壽一○三歲。港媒報導，楊振寧的告別式將於十月廿四日上午在北京八寶山革命公墓舉行，預料會有大陸中央領導人前往送別或致送花圈。
為緬懷楊振寧，北京清華大學高等研究院在科學館一樓一一九房間設緬懷室，於十八日至廿四日接受各界弔唁。港媒「星島頭條網」報導，經向清華高等研究院辦公室查詢，確認楊振寧的告別式將於廿四日上午九時在北京八寶山革命公墓舉行。
中共廿屆四中全會正在北京召開，將於廿三日閉幕。報導指出，楊振寧的告別式將於四中全會閉幕翌日舉行，預料將頗為盛大，有中央領導人送行或致送花圈。
二○二一年九月廿二日，楊振寧九十九歲生日時，中共總書記習近平曾委託大陸教育部負責人至北京清華大學看望楊振寧，並代表習近平贈送花籃，轉達習對他的生日祝福，祝願他健康長壽。
楊振寧與李政道在一九五六年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲一九五七年諾貝爾物理學獎，兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言