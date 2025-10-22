巧合？李成鋼遭美批評後 被免去駐WTO代表職務

在中美貿易戰之際，中國大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼日前被免去中國常駐世貿組織（ＷＴＯ）等職務，引起關注。港媒昨報導指這屬正常安排，與其早前遭到美國財政部長貝森特批評無關。

新華社廿日報導，大陸國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免多名駐外大使，包括免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。

不過，根據大陸商務部網站，李成鋼仍是國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長。在過去幾次美中貿易談判中，李成鋼也曾代表中方出席。

綜合外電報導，貝森特日前接受外媒訪問時曾抨擊李成鋼，指李「不請自來」出現在華府，行為舉止失控，又指李非常不尊重人。貝森特這番批評李成鋼的說法傳出後不久，中方剛好公布李的職位變動，引起外界猜測。尤其美國總統川普和大陸國家主席習近平預料月底在南韓會面，談判團隊職務變動時機敏感。

香港明報昨刊文指，多數分析認為這是正常人事安排。又稱，翻查公開資料，大陸全國人大常委會會議上月十二日閉幕時，早已表決通過有關任免案。

報導表示，針對貝森特對李成鋼的負面言論，大陸商務部發言人何詠前已有回應，當時即批評美方有關言論嚴重歪曲事實。並指，目前李成鋼仍正常在商務部履職；本月十六至十七日，他以商務部國際貿易談判代表兼商務部副部長身分，在北京出席第十次全國商務法律工作會議並發表談話。