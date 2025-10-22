陸擴大進口俄國石油 與美談判前擺架子？

美國總統川普要求中國大陸和印度停止向俄羅斯購買石油，藉此圍堵俄國能源收入，但根據中國大陸海關總署最新數據，大陸九月從俄羅斯進口原油較上月進一步增加。分析指大陸此舉是在與美國進一步談判前「偏逆著來」，並且表明儘管存在地緣政治摩擦，大陸仍願意維持與俄羅斯的貿易聯繫。

綜合南華早報和觀察者網報導，大陸九月從俄羅斯進口原油較八月增加百分之四點三，達八二八點七萬噸，占大陸當月原油進口比重百分之十七點五，為最大供應來源，與去年同期相比則減少百分之四點三。隨著中俄跨境管線計畫取得進展，兩國合作不斷深化，大陸九月從俄羅斯進口液化天然氣總量較去年同期小幅增加百分之一點九。

同時，大陸積極拓寬能源供應管道，九月從印尼進口原油量較去年同期激增約七十三倍；從巴西進口量也大幅攀升百分之一五六。而大陸自六月起已暫停美國原油採購，但此前美國原油在大陸總進口量中所占比重本就較小。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，增加從俄羅斯購買原油是北京展現的姿態，在與美國進一步談判前「偏逆著來」。他並認為大陸沒有任何理由放棄俄羅斯原油，除非美國願意取消對大陸的所有關稅，並解除對大陸企業的制裁。

美國正加緊圍堵俄羅斯能源收入，美國總統川普十五日聲稱，印度總理莫迪已承諾停止採購俄羅斯原油，並稱「現在我們也會讓中國採取同樣的行動」。川普隨後也警告印度，若繼續採購俄國原油，將面臨巨額關稅。

針對川普前述表態及大陸購買俄羅斯石油是否成為中美貿易談判的議題，大陸外交部發言人林劍日前回應，大陸與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作正當合法。