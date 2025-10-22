聽新聞
港學者：十五五規畫 陸要搶AI革命主導權

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共四中全會將審議「十五五」規畫，香港學者認為，這次部署重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。路透
中共四中全會將審議「十五五」規畫，香港學者認為，這次部署重中之重的是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。路透

中共廿屆四中全會廿至廿三日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」建議文件，涉及大陸二○二六至二○三○年經濟社會發展藍圖。香港學者分析，這次部署的重中之重是「以人工智慧（ＡＩ）為主導的第四次工業革命」。在這次人工智慧革命中，大陸將不再是追隨者，而是至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者。

港媒星島日報報導，香港城市大學全球化與商業教授劉寧榮表示，根據中共廿大報告，到二○三五年中國基本實現社會主義現代化，因此未來十年能否完成使命，「十五五」規畫至關重要，這還關係到在中美競爭與共存中，大陸經濟能否在總量上實現突破、甚至超越。

劉寧榮分析，「十五五」規畫的重中之重是「以人工智慧為主導的第四次工業革命」。他指近代中國錯過了第一次和第二次工業革命，雖未錯過第三次工業革命，即網際網路為主導的科技革命，但也並非主導。目前大陸在新能源汽車、鋰電池、太陽能光電板等領域已取得樂觀發展，而在第四次人工智慧革命中，「大陸不再是追隨者，要至少與美國平起平坐，甚至在某些方面成為領導者」，這將對大陸經濟產生翻天覆地的衝擊。

他研判現階段大陸「內循環」戰略的重要性日益凸顯，剛提出時備受質疑的「一帶一路」，也對大陸的對外經濟合作起到關鍵作用，因此在全球化受到巨大衝擊下，如何促進全球化步入新階段，大陸企業如何在全球布局步入跨國企業時期，亦是「十五五」規畫重點。

劉寧榮也坦言，過去十年大陸經濟轉型面臨困難，如房地產轉型痛苦，刺激內需成效不夠，需建立更好的養老福利制度等，要在經濟結構上進一步優化。另外，各地保護主義嚴重的問題亟待解決，應更好地競爭而不是內捲。

人民日報昨刊文稱，十五五時期須把因地制宜發展「新質生產力」擺在更突出戰略位置。

香港城市大學 一帶一路 AI

