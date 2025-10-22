台海衝突風險 學者：考驗政治智慧

學者劉復國今天在一場研討會上表示，對於台海衝突可能風險，台灣應變準備尚不夠，在這種情況下更需要運用政治智慧；川習會將有助於局勢穩定，或也能讓企業對貿易戰喘口氣。

「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會21日在遠東香格里拉飯店召開，政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、監察委員林文程於下午圓桌論壇發表短講。

劉復國表示，過去最常被問及「什麼時候台海會發生戰爭」，推估短期內不會有這樣的問題；儘管發生機率不是那麼地高，仍要預先準備，根據最近3年參與社會韌性兵推經驗，台灣在後備動員能力、醫療、金融等部分，目前準備遠遠不足。

他強調，在這種情況下，更多的是需要政治智慧，這是「以小博大」的精髓，兩岸要交流要接觸。國民黨即將有新的領導人上台，對於兩岸關係恐有更大的、廣泛的影響，台灣的未來政治變化也在左右台灣如何在美中之間站穩腳步。

美國總統川普（Donald Trump）、中國領導人習近平預計將在APEC會晤，劉復國認為，這場川習會有助於局勢穩定。他說，由於貿易關稅戰，很多中小企業面臨生死存亡關鍵，非常期待川習會穩定情勢、架構，讓企業有機會喘口氣。

劉復國提到，美國拜登（Joe Biden）時期，美國對台政策慢慢地走向戰略清晰；川普就職以來，都是在談關稅、貿易，其他部分都沒有談及，川習會倘若可以穩定情勢，也是讓美國先有安內、再攘外的空間，這也是東亞各國都在觀望的。

林文程表示，中共沒有放棄對台灣使用武力，不過推估短期內不會發動對台戰爭，因為中共還沒準備好；相較於中共武力犯台風險，「我認為台灣最大的挑戰在於台灣存在國家認同問題，台灣內部不夠團結，政黨惡鬥才是台灣面臨最大挑戰」。

林文程強調，如果台灣內部團結的話，不認為中共能夠使用武力爭奪台灣；目前北京政府對於總統賴清德有很多負面看法，拒絕與賴總統對話，不預期台海兩岸關係短期未來能夠有所改善，但是這個責任不在台灣。