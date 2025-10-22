快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

台海衝突風險 學者：考驗政治智慧

中央社／ 台北21日電

學者劉復國今天在一場研討會上表示，對於台海衝突可能風險，台灣應變準備尚不夠，在這種情況下更需要運用政治智慧；川習會將有助於局勢穩定，或也能讓企業對貿易戰喘口氣。

「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會21日在遠東香格里拉飯店召開，政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、監察委員林文程於下午圓桌論壇發表短講。

劉復國表示，過去最常被問及「什麼時候台海會發生戰爭」，推估短期內不會有這樣的問題；儘管發生機率不是那麼地高，仍要預先準備，根據最近3年參與社會韌性兵推經驗，台灣在後備動員能力、醫療、金融等部分，目前準備遠遠不足。

他強調，在這種情況下，更多的是需要政治智慧，這是「以小博大」的精髓，兩岸要交流要接觸。國民黨即將有新的領導人上台，對於兩岸關係恐有更大的、廣泛的影響，台灣的未來政治變化也在左右台灣如何在美中之間站穩腳步。

美國總統川普（Donald Trump）、中國領導人習近平預計將在APEC會晤，劉復國認為，這場川習會有助於局勢穩定。他說，由於貿易關稅戰，很多中小企業面臨生死存亡關鍵，非常期待川習會穩定情勢、架構，讓企業有機會喘口氣。

劉復國提到，美國拜登（Joe Biden）時期，美國對台政策慢慢地走向戰略清晰；川普就職以來，都是在談關稅、貿易，其他部分都沒有談及，川習會倘若可以穩定情勢，也是讓美國先有安內、再攘外的空間，這也是東亞各國都在觀望的。

林文程表示，中共沒有放棄對台灣使用武力，不過推估短期內不會發動對台戰爭，因為中共還沒準備好；相較於中共武力犯台風險，「我認為台灣最大的挑戰在於台灣存在國家認同問題，台灣內部不夠團結，政黨惡鬥才是台灣面臨最大挑戰」。

林文程強調，如果台灣內部團結的話，不認為中共能夠使用武力爭奪台灣；目前北京政府對於總統賴清德有很多負面看法，拒絕與賴總統對話，不預期台海兩岸關係短期未來能夠有所改善，但是這個責任不在台灣。

川習會 美國 關係

延伸閱讀

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

川習會將觸及台灣議題…外交部：台美溝通暢通 保持密切聯繫

川習會前再出招！川普與澳洲簽礦產協議反制北京 表態挺AUKUS強化印太

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

相關新聞

陸擴大進口俄國石油 與美談判前擺架子？

美國總統川普要求中國大陸和印度停止向俄羅斯購買石油，藉此圍堵俄國能源收入，但根據中國大陸海關總署最新數據，大陸九月從俄羅...

港學者：十五五規畫 陸要搶AI革命主導權

中共廿屆四中全會廿至廿三日在北京召開，會議將審議「十五五規畫」建議文件，涉及大陸二○二六至二○三○年經濟社會發展藍圖。香...

楊振寧24日告別式 傳中共領導人出席

諾貝爾物理學獎得主楊振寧十八日在北京逝世，享嵩壽一○三歲。港媒報導，楊振寧的告別式將於十月廿四日上午在北京八寶山革命公墓...

巧合？李成鋼遭美批評後 被免去駐WTO代表職務

在中美貿易戰之際，中國大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼日前被免去中國常駐世貿組織（ＷＴＯ）等職務，引起關注。港媒昨報導指...

當面向陸委會主委建議 學者劉復國：兩岸要交流、要接觸

美中台關係變化詭譎之際，學者劉復國當面向陸委會高層建議，「以小博大」最精髓的就是「政治智慧」。他喊話，做好所有準備更重要...

光復節前夕 陸委會主委強調古寧頭戰役勝利76年：台灣從未歸屬PRC

過幾天就是台灣光復80周年，大陸方面即將舉辦紀念大會，而陸委會主委邱垂正則強調，今年是古寧頭戰役勝利76周年，在1949...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。