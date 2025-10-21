當面向陸委會主委建議 學者劉復國：兩岸要交流、要接觸

美中台關係變化詭譎之際，學者劉復國當面向陸委會高層建議，「以小博大」最精髓的就是「政治智慧」。他喊話，做好所有準備更重要的就是「兩岸要交流、要接觸」，政府也應思考「具有彈性的面對大陸的主張」。

陸委會21日委託政大國關中心舉辦一場國際研討會，包含陸委會主委邱垂正、三位陸委會副主委都有出席，國防安全研究院董事長霍守業更是從早待到晚上結束，國安會秘書長吳釗燮也在上午出席開幕式致詞。

在研討會最後由邱垂正主持、主題為美中台關係的圓桌論壇中，政治大學台灣安全研究中心主任劉復國表示，在短期間，未來幾年中，應該不會爆發台海戰爭，現在可能更多要去思考政治智慧，「以小博大」最精髓的就是「政治智慧」，這工作主要就是在陸委會，他喊話，做好所有準備更重要的就是「兩岸要交流、要接觸」。

此外他提到，因為川普對台新增20%以上關稅，很多中小企業面對生死存亡的關鍵，整體來看，戰略上「非常期待川習會能夠偃旗息鼓」，把大架構穩定下來，尤其台灣在科技競爭過程中，正好台積電與半導體產業就在核心，現在美國不斷「出牌」，他直言，過去我們的兵推，百分百都是看大陸影響，但現在要注意到美國對台灣經濟、科技產生的壓力，台灣就像壓力鍋一樣被擠在中間，政府與業界必須集結社會能量好好應對。

外交上，劉復國就美台關係指，長久以來對於戰略模糊、戰略清晰，拜登總統時代走向戰略清晰、現在川普上來，目前為止9個月他關心的就是關稅、就是錢，其他都還沒有提到，這個月底美國政府國家安全戰略、國防戰略即將出爐，最新報導披露，美國國防戰略報告即將大幅內縮、聚焦美國國內環境，所以川普已經對美國十幾個大城市宣戰、要清理，估計美國在未來一到兩年基本沒有太多餘力管到其他地方。

針對台海現狀，劉復國說，很長時間美國政府對於大陸、台灣都是強調不容許單方片面改變現狀，所以論述方面應該是政府的智慧結晶，「應在這個地方要展現極大彈性」，也就是，不會衝擊到目前還沒有變動的架構。他提到，近期關於稀土問題，川普馬上生氣丟出100%關稅，隔幾天，氣消後說要跟習近平談，因此他政策變化程度太多是不可預期，「相信我們政府在現狀維持上，要把握到非常好的關鍵」。

最後，劉復國指，現在「No Kings」運動如熾，到底川普決策民間能否有百分百支持要看變化。就美中台關係，他說，關注暑假到現在，政府在兩岸、對外關係上，「比較有點轉圜餘地」，所以要去思考，要以「具有彈性的面對大陸的主張」，尤其現在國民黨新領導人上台，正在做大幅度改善、改變，未來對改善兩岸關係會有更大、廣泛影響，「台灣未來政治變化會決定政府在兩岸、美中台之間能否站穩腳步」。

邱垂正聽罷表示，「這五點建議大家都很有感觸」。