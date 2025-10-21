光復節前夕 陸委會主委強調古寧頭戰役勝利76年：台灣從未歸屬PRC

過幾天就是台灣光復80周年，大陸方面即將舉辦紀念大會，而陸委會主委邱垂正則強調，今年是古寧頭戰役勝利76周年，在1949年10月25日這天，我軍民團結一致，守住了中華民國的主權。邱垂正並指出，「台灣從未被中華人民共和國統治」，再次呼籲中共停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。

邱垂正21日傍晚在由陸委會委託政大國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會閉幕式上，做出上述表態。

他表示，當前的世界局勢詭譎多變，俄烏戰事尚未平息，美中競逐白熱化，陣營化對抗趨勢逐年加劇，在這個關鍵時刻，民主國家的團結合作，就是抗衡威權國家的最有效利器，而今天的國際研討會，也是一種合作的展現。

邱垂正指，中國大陸是台海及亞太區域和平穩定最大威脅，在大陸國家主席習近平統治下，中國大陸政治發展出現三個極端趨勢，驅動中共政權加大對台侵略野心與對外擴張。包含由過去「集體領導」朝向「高度集權領導」、甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高；同時，鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍事霸權、運用「戰狼外交」、舉國體制等，企圖掌握國際事務與規則主導權；第三，習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，並積極對外擴張，已對區域與全球安全繁榮帶來嚴峻挑戰。

他表示，中共目前正在召開「二十屆四中全會」，研擬未來五年政策方向，我們將關注中共未來5年的經濟、社會發展目標，及相關政策變化。

他也提到，台灣戰略重要性是無可取代、不可或缺，是全球繁榮穩定的基石。首先，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽，台海已成為和平繁榮國際秩序的關鍵位置；其次，全球90%的先進晶片均由台灣生產製造，此外，台灣也是人工智慧和ICT全球供應鏈民主聯盟中傑出且可靠的合作夥伴，凸顯台灣是全球高科技供應鏈中不可或缺的合作夥伴。

邱垂正還提及，台灣是成熟的自由民主國家，可以啟發具有相同的文化語言背景的中國大陸民眾，「鼓舞他們去追求自由與更好的生活」，顯示台灣的經驗在民主陣營是無可取代。

再者他說，面對中共軍武擴張威脅，我政府將堅定捍衛國家主權，遵循賴總統的兩岸政策，秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力維護台海和平穩定現狀，包括：強化國防力量；建構經濟安全及社會韌性；強化與民主國家高科技供應鏈互補夥伴關係；發展穩定而有原則的兩岸關係領導力。

邱垂正也強調，台灣持續敞開溝通對話的大門，呼籲中國大陸放棄對台施壓，透過對話交流，減少誤解、誤判，共維台海和平繁榮，這符合區域各方的共同利益。

最後邱垂正提到，今年是古寧頭戰役勝利76周年，在1949年10月25日這天，我軍民團結一致，守住了中華民國的主權。而中共今年藉著「3個80周年」，一再扭曲、虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事。「但事實上，台灣從未被中華人民共和國統治」。他再次呼籲中共停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。