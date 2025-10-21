快訊

陸學者：茂木敏充任日外相 可避免外交陷入極端

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本首相。（路透）

日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本首相，大陸學者認為，高市任命具豐富外交經驗、曾與中美兩國均打過交道的茂木敏充擔任外相，將一定程度避免其外交過於極端。然而，中日關係短期內雖不會立刻低迷，但中長期來看將面臨很大的不確定性，不排除高市在歷史問題上做出小動作。

陸媒界面新聞報導，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，由於高市早苗本人和日本維新會都缺乏充分的外交經驗，因此中短期內日本的外交政策不會有太大的挑戰。

陳洋解釋，首先，日本2022年底修訂的「國家安全保障戰略」等3份文件已規畫日本未來5至10年的外交、安保防務路線方針，儘管高市將推動修訂這3份文件，但畢竟需要時間。其次，由於美國是日本唯一的盟國，日美同盟關係對日本特別重要，預期高市會繼續深化日美同盟關係、加強日美以及「日美+」安保防務合作。

美國總統川普即將訪問日本，預計與高市舉行會晤。陳洋認為，預計「川高」會再次確認以往的部分共識，如繼續深化同盟關係、加強安保防務合作等，同時川普也很可能再度就防衛費問題向日本施壓、敦促日本加快兌現對美國的投資等。

陳洋指出，中日關係短期內雖不會立刻低迷，但從中長期來看將面臨很大的不確定性。一方面，不排除她在歷史問題上做出某些小動作，例如縱容國會議員竄訪台灣，這將對中日關係的穩定造成影響。

陳洋並指，另一方面，公明黨退出執政聯盟，這不僅意味著中方失去了與日本執政黨之間的溝通管道，也意味著高市掌權的自民黨今後在某些具體領域採取消極挑釁對華措施的可能性提升。

高市早苗任命任命70歲的茂木敏充出任外務大臣，陳洋認為，如此安排考慮到了其豐富的外交經驗，且與中美兩國均打過交道，茂木敏充將在一定程度上避免高市早苗的外交過於極端。

環球時報報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇認為，高市早苗作為自民黨內的保守鷹派代表人物，其上台更多被視為安倍晉三政治路線的延續和強化。這意味著，未來在修憲、提高國防預算、強化經濟安全保障等保守議程上可能會有動作。

項昊宇指出，外交方面，高市將面臨經驗不足和鷹派標籤的挑戰，應對美國關稅政策的不確定性，將是她必須面對的最大考驗。此外，她的強硬保守立場，也易在歷史問題、領土爭端和安全議題上激化與大陸、南韓等鄰國的矛盾。

項昊宇表示，高市上台後推行「經濟安全保障」與供應鏈政策的力度，以及她如何平衡與大陸的經貿聯繫和迎合美國對華的政策目標，值得重點關注。

中國社會科學院日本研究所綜合戰略研究室主任盧昊則認為，高市早苗目前尚未提出系統性的外交方案，而如果其強硬的保守右傾立場應用於外交，或將導致日本政策極端化，並引發短期利益導向的政策波動。但他也提到，如何應對美、中仍是日本外交的核心議題，這將考驗高市的政治手腕。

外交政策 中日關係 高市早苗 茂木敏充 自民黨 日本

