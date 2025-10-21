川習會前夕 陸委會主委邱垂正：政府不挑釁、避免台海爆發嚴重衝突

本月底美國與大陸領導人擬於南韓APEC期間舉行「川習會」，而美國總統川普已向外預告將討論到台灣議題，值此之際，陸委會主委邱垂正表示，政府將秉持不挑釁、不冒險的態度，避免台海爆發嚴重衝突。他也重申，只要秉持理性、平等、相互尊重的原則，我們願意與北京當局共同努力，為維護台海和平穩定，達成雙方均可接受的安排。

邱垂正18日下午出席陸委會委託政大國關中心舉辦的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會，他表示，美中台關係正處於二戰以來最複雜、最關鍵的時刻。中美領導人可能在不久的將來會晤，中共也正在召開「二十屆四中全會」。在此時此刻，與各位探討美中台關係至關重要。

他說，自2016年蔡英文總統當選以來，我國政府一直以維護台海和平穩定現況為基礎，推動兩岸政策。我國政府的立場堅定且一貫，一直不遺餘力地維持現狀，並維護兩岸關係的和平與穩定。雖然兩岸互動對話較以往有所降溫，但我們希望雙方能夠在相互尊重、尊嚴和平等的基礎上，不設任何政治前提坐下來談。我們希望對方領導人能展現智慧和靈活性，以實現兩岸共贏的未來。

他指出，台海局勢並非一成不變、風平浪靜，而是瞬息萬變的。究竟是誰在試圖單方面改變、破壞現狀？是北京當局不斷升級施壓，試圖抹殺中華民國（台灣）的主權，威脅台海和平穩定的現狀。簡而言之，北京的台灣政策僵化、消極，缺乏彈性。他們堅持要求台灣接受所謂的「九二共識」，並將其定義為「一個中國原則」。

邱垂正強調，如果我們接受「九二共識」，「就意味著我們接受台灣是中華人民共和國（PRC）的一部分，接受中國統一的框架和進程」。正因如此，我們基於台灣主權和民主的原則，過去沒有、將來也不會接受任何政治前提。

他表示，台灣拒絕接受中共提出的政治前提和統一台灣的最終目標，因此面臨來自中國的挑戰和日益加劇的壓力，例如軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、法律戰和社會滲透。此外，中共也對台灣採取了一系列認知、心理、統戰和灰色地帶的策略。儘管台灣面臨前所未有的壓力，但我們捍衛主權和民主制度的決心從未如此堅定。這是我們的底線。「台灣永遠不會投降」。

展望未來，邱垂正說，無論是現在或將來，我們政府的維護兩岸關係和平穩定的政策承諾將保持不變。政府將秉持不挑釁、不冒進的態度，避免台海爆發嚴重衝突。身為國際社會負責任的一員，如果北京當局真心希望解決兩岸分歧、改善兩岸關係，我們願意在對等、有尊嚴的原則下，促成有意義的對話。只要秉持理性、平等、相互尊重的原則，我們願意與北京當局共同努力，為維護台海和平穩定，達成雙方均可接受的安排。這是我們共同的責任。未來，我們將落實賴總統提出的「和平四大支柱」行動計劃，捍衛台灣的民主與繁榮。