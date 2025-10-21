高市早苗對陸強硬 陸學者揭選「他」掌外相背後盤算：避免中日陷極端

快訊

中央社／ 台北21日電
對中國立場強硬的高市早苗今天當選日本首相，頗受中國關注。(美聯社)
對中國立場強硬的高市早苗今天當選日本首相，頗受中國關注。(美聯社)

對中國立場強硬的高市早苗今天當選日本首相，頗受中國關注。中國的日本研究學者陳洋分析，高市任命外交經驗豐富、且與美中都打過交道的茂木敏充出任外相，一定程度上可避免高市的外交過於極端。然而，中日關係短期內雖不會立刻低迷，但中長期將面臨很大的不確定性。

界面新聞今天報導，現任遼寧大學日本研究中心客座研究員的陳洋表示，高市早苗領導的「自維聯合政權」將會繼續深化美日同盟關係、加強美日及「美日+」安保防務合作、繼續推動落實「自由開放的印度太平洋」等政策。

陳洋認為，由於美國是日本唯一的盟國，美日同盟關係對日本尤為重要，所以不論誰當首相，都會沿著深化美日同盟的大方向前進。預料美國總統川普（Donald Trump）下週訪日時，雙方會再次確認以往的部分共識，川普也很可能再度就國防開支問題施壓日本，且敦促日本加速兌現對美國的投資等。

至於中日關係，陳洋分析，中日關係短期內不會立刻低迷，但從中長期來看將面臨很大的不確定性。一方面，不排除高市早苗會在歷史問題上「做出某些小動作」， 例如縱容國會議員訪問台灣，這將對中日關係的穩定造成影響。

陳洋認為，日本公明黨退出執政聯盟，不僅意味著中方失去了與日本執政黨之間的溝通管道，也意味著高市早苗掌權的自民黨，今後在某些具體領域採取「消極挑釁」對中措施的可能性提升。

但他說，值得注意的是，高市早苗任命茂木敏充出任外務大臣，如此安排考慮到茂木豐富的外交經驗，且與美中兩國均打過交道，可在一定程度上避免高市的外交過於極端。

中日關係 日本 高市早苗 外交 茂木敏充

