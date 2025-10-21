預計規模盛大…諾貝爾獎得主楊振寧告別式 傳24日北京八寶山舉行

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京逝世，享嵩壽103歲，港媒報導，楊振寧的告別式將於本周五（10月24日）上午在八寶山革命公墓舉行，預料會有大陸中央領導人前往送別或致送花圈。

為緬懷楊振寧，北京清華大學高等研究院在科學館一樓119房間設緬懷室，於18日至24日接受各界弔唁。港媒「星島頭條網」報導，經向清華高等研究院辦公室查詢，確認楊振寧的告別式將於24日上午9時在八寶山革命公墓舉行。

中共20屆四中全會正在北京召開，將於23日閉幕。報導指出，楊振寧的告別式將於四中全會閉幕翌日舉行，預料將頗為盛大，有中央領導人送行或致送花圈。

2021年9月22日，楊振寧99歲生日時，中共總書記習近平曾委託大陸教育部負責人至清華大學看望楊振寧，並代表習近平贈送花籃，轉達習近平對他的生日祝福，祝願他健康長壽。

楊振寧與李政道在1956年共同提出「宇稱不守恆理論」，改變科學家關於對稱性的認知，榮獲1957年諾貝爾物理學獎，兩人是最早獲得諾貝爾獎的華人。

楊振寧獲獎時國籍為中華民國，隔年當選中研院院士。後來因為旅居美國多年獲得美國籍身分，並於2015年放棄中華民國國籍與美國籍歸化成為中國籍。