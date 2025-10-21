川普自曝將訪陸…川習會談台灣議題？陸外交部：如何解決是大陸的事

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午在例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通與交往。但對於美國總統川普自稱明年初將訪陸，郭嘉昆僅表示，「我目前沒有可以提供的訊息」。（路透）
美國總統川普20日表示，他將於明年初訪問中國大陸，並指大陸無意犯台，而他對自己與大陸國家主席習近平的關係充滿信心。彭博則報導，川習本月底在韓國的會面，預期會討論到台灣議題。對此，大陸外交部21日回應，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，但未證實川普的到訪安排，同時重申台灣問題純屬中國內政。

川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯會面時告訴媒體：「我已受邀前往中國，會在明年初某個時候去，我們大致上安排好了。」川普在記者會上還談及台灣問題。

大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午在例行記者會表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通與交往」。但對於川普自稱明年初將訪陸，郭嘉昆僅表示，「我目前沒有可以提供的訊息」。

郭嘉昆說，中方在台灣問題上的立場是一貫的明確的，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，我們願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，「但絕不允許任何人任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去」。

而在川普訪陸之前，川普和習近平本月底將赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預計會面。

至於川普曾揚言，美國可以對大陸斷供飛機零部件，以此來作為威脅。郭嘉昆表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

川普20日與艾班尼斯簽署了一項關鍵礦產協議。艾班尼斯曾強調，澳洲擁有豐富的關鍵礦產，有助抗衡大陸對全球供應鏈的控制。

對此，郭嘉昆回應強調，全球產供鏈的形成是市場和企業選擇的結果，關鍵礦產資源國應為保障產業鏈、供應鏈的安全穩定發揮積極作用，確保正常的經貿合作。

