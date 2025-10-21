快訊

高市早苗當選日首相 陸外交部：盼信守台灣問題等政治承諾

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本自民黨總裁高市早苗21日當選為日本第104任首相，大陸外交部發言人郭嘉昆當日下午表示，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。（路透）
日本自民黨總裁高市早苗在21日下午眾院全體會議的首相指名選舉中，當選為日本第104任首相，成為日本憲政史上首位女首相。大陸外交部當日下午表示，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。

央視新聞報導，針對高市早苗當選日本新任首相，大陸外交部發言人郭嘉昆21日下午在例行記者會上首先回應，「我們注意到有關選舉結果，這是日本的內部事務。」

郭嘉昆接著指，中日兩國互為近鄰，中方在中日關係上的基本立場是一貫明確的，「希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，信守在歷史台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎，全面推進中日戰略互惠關係」。

郭嘉昆的回應簡短，而內容與高市早苗10月4日當選自民黨總裁時，大陸外交部發布的回應幾乎一致，但比當時少了喊話日方「奉行積極理性的對華政策」一句。

由於高市早苗長期與台灣互動密切，並曾多次參拜靖國神社、否認南京大屠殺，其上任後的中日關係備受關注。

高市早苗當選自民黨總裁後，具大陸官媒新華社背景公眾號「牛彈琴」當時刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選自民黨總裁的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

公開資料顯示，大陸與日本2008年簽署「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，確定雙方「戰略互惠關係」。

川普自曝將訪陸…川習會談台灣議題？陸外交部：如何解決是大陸的事

美國總統川普20日表示，他將於明年初訪問中國大陸，並指大陸無意犯台，而他對自己與大陸國家主席習近平的關係充滿信心。彭博則...

高市早苗當選日首相 陸外交部：盼信守台灣問題等政治承諾

日本自民黨總裁高市早苗在21日下午眾院全體會議的首相指名選舉中，當選為日本第104任首相，成為日本憲政史上首位女首相。大...

高市當選日首相 學者：預期外交政策「跟安倍路線差不多」

日本自民黨總裁高市早苗21日當選新任日本首相，成為日本憲政史第一位日本女首相，對於高市早苗的外交政策走向，日本學者分析，...

帶來新格局！美中AI領域競爭是「迂迴循環」 學者：美國技術圍堵難長久

全球AI浪潮下，外界關注中美兩大國在AI領域的競爭會如何改變未來科技發展格局。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊21日表示，...

和遭貝森特批評無關？大陸商務部李成鋼工作調動 分析：正常安排

有報導指出，中國商務部國際貿易談判代表李成鋼日前被免去中國常駐世貿組織（WTO）等職務，屬於正常安排，與他早前遭到美國財...

習近平說明「十五五」規畫 英媒分析4看點：打破慣例

中共20屆四中全會20日在北京展開，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就十五五規畫（2026至20...

