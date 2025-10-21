和遭貝森特批評無關？大陸商務部李成鋼工作調動 分析：正常安排
有報導指出，中國商務部國際貿易談判代表李成鋼日前被免去中國常駐世貿組織（WTO）等職務，屬於正常安排，與他早前遭到美國財政部長貝森特（Scott Bessent）批評無關。
新華社昨天報導，中國國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免多名駐外大使，包括免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。
根據中國商務部網站，李成鋼仍然是國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；在美中貿易談判中，李成鋼曾代表中方出席談判。
外電報導，貝森特幾天前接受外媒訪問時曾抨擊李成鋼，指他「不請自來出現在華府」，且行為舉止「失控」，又指李成鋼「此人非常不尊重人」，是典型的所謂北京戰狼外交官。
在貝森特批評李成鋼之後，北京方面剛好公布了李成鋼的職位變動，引來外界諸多猜測，包括在中美元首下週仍可能在韓國會晤前夕，北京方面此舉是否向美方「示好」。
但明報今天在報導表示，多數分析認為，這是正常人事安排。
報導補充，翻查公開資料，中國全國人大常委會會議上月12日閉幕時，早已表決通過有關任免案。
報導並表示，針對貝森特對李成鋼的負面言論，中國商務部發言人何詠前16日回應時，曾批評美方有關言論嚴重歪曲事實。
就李成鋼被指「不請自來」，何詠前說，李成鋼8月27至29日訪美是為落實中美經貿會談共識等問題做交流溝通，並就美國對中國造船等行業的301調查限制措施提出交涉。
報導表示，目前李成鋼仍正常在商務部履職；本月16至17日，他以商務部國際貿易談判代表兼副部長身分，在北京出席第10次全國商務法律工作會議並講話。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言