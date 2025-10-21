歌頌伏法共諜激勵「第五縱隊」？陸國安部：未竟事業終將完成
台灣光復80周年即將到來之際，中共透過39集電視劇《沉默的榮耀》歌頌已伏法的潛台共諜是為激勵「第五縱隊」？大陸國安部指出，這齣劇「彰顯了英烈們對祖國統一、家國同圓的大擔當」；「『未竟的事業』終將完成，祖國統一的歷史大潮勢不可擋」。
中新社則報導，在《沉默的榮耀》主角、中共潛伏國軍最高級別諜報人員、國防部前參謀次長吳石當年遭槍決的台北市萬華區馬場町紀念公園內土丘上，擺放著幾束落款台北、深圳市民敬獻的鮮花，上面寫著：「英烈名垂千古」。
《沉默的榮耀》今年9月30日在央視八套開播，最後一集已於本月19日播出。據大陸媒體報導，該劇開播首日收視率即突破3%，並曾連續18天創大陸全國收視第一，因而被稱為「年度劇王」。據悉，不少台灣民眾也透過網路線上觀看這齣戲。
大陸國台辦發言人陳斌華本月15日在例行記者會上表示，這部電視劇有句台詞「若一去不回，便一去不回」，言簡意賅彰顯中國共產黨人和革命先輩為實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神。
陳斌華說，「吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等先烈的堅守與忠誠、奮鬥與犧牲，人民不會忘記，歷史不會忘記！他們的理想信念與意志品質，必將激勵兩岸同胞為早日完成祖國統一大業、實現中華民族偉大復興而不懈奮鬥。」
大陸國安部微信公眾號本月已針對《沉默的榮耀》發表過多篇專文。21日，大陸國安部再發題為「『沉默的榮耀』已不沈默 『未竟的事業』終將完成」的文章稱，從吳石赴台前說的「若一去不回，便一去不回」，到他在牢中以鮮血寫下「台灣必歸」四個字，「人們讀出了隱蔽戰線英烈為祖國統一奮不顧身的大義凜然和對祖國統一歷史必然的堅定信念。」
文章並指出，這部戲「跨越台灣海峽、衝破『信息繭房』、直抵島內人心，恢復了那段歷史的整體性和中華民族記憶的真實性，引發了一場關於歷史記憶與民族命運的深層思考，催化了台灣同胞的身分覺醒和精神自覺。」
據央視新聞、人民日報等大陸媒體報導，《沉默的榮耀》熱播後，位於北京石景山區福田公墓內的吳石墓、北京西山國家森林公園的無名英雄紀念廣場、福州市倉山區的吳石故居等地，近日都湧入大批遊客前往獻花致敬。
大陸國安部稱，「歷史將再次證明，吳石、朱楓等先輩們毅然轉身的背影後必是『如你所願』，因為『沉默的榮耀』已不沉默，『未竟的事業』終將完成，祖國統一的歷史大潮勢不可擋。豈曰無名，山河為證。功勛永垂，山河銘記。」
