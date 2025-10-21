快訊

歌頌伏法共諜激勵「第五縱隊」？陸國安部：未竟事業終將完成

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
1950年遭處決後，吳石骨灰原存放在台北某寺廟中，兩岸開放後被迎回大陸，並於1994年與其夫人王碧奎合葬於北京郊外的福田公墓。隨著電視劇《沉默的榮耀》熱播，許多大陸民眾近日自發前往吳石墓園獻花。 （中新社）
台灣光復80周年即將到來之際，中共透過39集電視劇《沉默的榮耀》歌頌已伏法的潛台共諜是為激勵「第五縱隊」？大陸國安部指出，這齣劇「彰顯了英烈們對祖國統一、家國同圓的大擔當」；「『未竟的事業』終將完成，祖國統一的歷史大潮勢不可擋」。

中新社則報導，在《沉默的榮耀》主角、中共潛伏國軍最高級別諜報人員、國防部前參謀次長吳石當年遭槍決的台北市萬華區馬場町紀念公園內土丘上，擺放著幾束落款台北、深圳市民敬獻的鮮花，上面寫著：「英烈名垂千古」。

《沉默的榮耀》今年9月30日在央視八套開播，最後一集已於本月19日播出。據大陸媒體報導，該劇開播首日收視率即突破3%，並曾連續18天創大陸全國收視第一，因而被稱為「年度劇王」。據悉，不少台灣民眾也透過網路線上觀看這齣戲。

大陸國台辦發言人陳斌華本月15日在例行記者會上表示，這部電視劇有句台詞「若一去不回，便一去不回」，言簡意賅彰顯中國共產黨人和革命先輩為實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神。

陳斌華說，「吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等先烈的堅守與忠誠、奮鬥與犧牲，人民不會忘記，歷史不會忘記！他們的理想信念與意志品質，必將激勵兩岸同胞為早日完成祖國統一大業、實現中華民族偉大復興而不懈奮鬥。」

大陸國安部微信公眾號本月已針對《沉默的榮耀》發表過多篇專文。21日，大陸國安部再發題為「『沉默的榮耀』已不沈默 『未竟的事業』終將完成」的文章稱，從吳石赴台前說的「若一去不回，便一去不回」，到他在牢中以鮮血寫下「台灣必歸」四個字，「人們讀出了隱蔽戰線英烈為祖國統一奮不顧身的大義凜然和對祖國統一歷史必然的堅定信念。」

文章並指出，這部戲「跨越台灣海峽、衝破『信息繭房』、直抵島內人心，恢復了那段歷史的整體性和中華民族記憶的真實性，引發了一場關於歷史記憶與民族命運的深層思考，催化了台灣同胞的身分覺醒和精神自覺。」

據央視新聞、人民日報等大陸媒體報導，《沉默的榮耀》熱播後，位於北京石景山區福田公墓內的吳石墓、北京西山國家森林公園的無名英雄紀念廣場、福州市倉山區的吳石故居等地，近日都湧入大批遊客前往獻花致敬。

大陸國安部稱，「歷史將再次證明，吳石、朱楓等先輩們毅然轉身的背影後必是『如你所願』，因為『沉默的榮耀』已不沉默，『未竟的事業』終將完成，祖國統一的歷史大潮勢不可擋。豈曰無名，山河為證。功勛永垂，山河銘記。」

1950年6月10日，吳石在台北市萬華區馬場町刑場遭處決。近日，馬場町紀念公園內的土丘也出現鮮花。（中新社）
國安 北京 中華民族

相關新聞

習近平說明「十五五」規畫 英媒分析4看點：打破慣例

中共20屆四中全會20日在北京展開，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就十五五規畫（2026至20...

中提升護照「含金量」 10年躍30名 美則首次跌出前10

全球護照權威排名「亨利護照指數」（Henley Passport Index）近日發布2025年度報告，新加坡以192個...

中共「十五五」規畫 北京官方智庫學者：續促兩岸交流

中共20屆四中全會20日起在北京召開，預計周四閉幕後發布全會公報，期間將審議關於「十五五規畫（2026年到2030年）」...

國際調解院在港開業 首個政府間國際組織落戶 現有37簽署國

國際調解院20日在香港舉行開業儀式。37個國際調解院公約締約國和簽署國以及香港各界近200名代表共襄盛舉，見證全球首個專...

軍機南海對峙 澳：對方射照明彈 中：澳侵權挑釁

澳洲國防部20日表示，一架中國戰機在南海空域向一架澳洲海上巡邏機附近投擲照明彈，坎培拉已向北京提出關切，稱事件不安全且不...

中國公布「三季報」 外媒熱議：對發展中國家出口激增

中國國家統計局20日發布「三季報」，經過初步核算，前三季中國國內生產毛額（GDP）年增5.2%；第一季GDP年增5.4%...

