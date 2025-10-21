川普2.0 學者：亞洲國家必須為國防負責

陸委會今舉行「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。學者表示，二戰後美國在國際社會凡事「挺身而出」情況不再，亞洲國家必須為自己的國防負責、加強軍事投入。

「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會21日在遠東香格里拉飯店召開。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員米德（Walter Russell Mead）以「The U.S.-ChinaRelationship in the Age of Trump」為題進行演講。

米德表示，美國一度相信經濟富強可帶動民主發展，這樣的作法曾經在二戰後的日本、德國發揮效果；不過這樣的作法沒有在中國生效，結果讓人意外也讓人失望，開放政策既然沒有成功，必須要找到其他的方式。

米德提到，二戰後美國在國際社會遇到任何衝突會挺身而出的情況不再，美國總統川普（DonaldTrump）期望區域安全由區域國家擔負起防衛責任，相較於北大西洋公約組織（NATO），以色列是川普更喜歡的盟友，因為以色列願意投入國防。

他強調，川普期望與盟友的結合有所改變、修正，亞洲國家要自奉「亞洲優先」，為自己的國防付責任，這是他喜歡的盟友運作方式；例如過往日本在美國保護傘下、同時與中國有緊密經濟合作，這是川普希望可以有所改變的狀況。

預計川普將與中國領導人習近平在APEC會議會晤，台灣議題恐將被觸及。

米德在問答環節表示，川普行事風格充滿不確定性，其在川習會晤的表現很難被預期，不過可以確定的是，川普在維護美國利益部分絕對不會讓步；習近平也必須要「對內宣傳」，推估川習在台海議題上將會重申各自立場，不會有實質進展。

華府智庫詹姆士敦基金會（The JamestownFoundation）主席孟沛德（Peter Mattis）以「TheIllusion of Stability in the Taiwan Strait」為題進行演講。

對於中共解放軍將在2027年入侵台灣的說法，孟沛德表示，這樣的訊息不是一個下令去入侵台灣的軍令，應是指中共解放軍將在2027年完成中共中央軍委主席習近平交付的目標，在2027年具備入侵台灣的能力。

他認為，北京的動作經常是推動區域安全合作的推手，例如美國、菲律賓現有很多合作，主要就是源於中國對外擴張的企圖，日本也很清楚地知道，台灣安全與否與日本安全息息相關，這些都是源於對於北京有所顧忌。