中共通緝我心戰大隊 吳釗燮：AI編造故事、旨在製造恐慌

近期中共宣布針對18名國軍「心戰大隊」成員進行懸賞通緝，加上先前已對資通電軍、軍情局人員進行揭露、通緝等行為，受到不少矚目，而國安會祕書長吳釗燮則在一場活動上表示，中共利用開源情報（OSINT）並結合人工智慧工具，編造有關我國人員或公司團體對中共進行網路或資訊攻擊的故事，然後實施制裁，這種策略旨在製造恐慌。

由陸委會委託政大國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會18日上午在台北遠東香格里拉大飯店舉行，包含吳釗燮、陸委會兩位副主委梁文傑、沈有忠、以及中央研究院院士吳玉山、政大國關中心主任王信賢等官員與學者皆出席開幕式。

吳釗燮此次出席活動相當低調，僅有致詞、並未受訪，也未主動在致詞中回應近期外界傳聞他與外交部長林佳龍之間的緊張關係。

吳釗燮在開幕式致詞時指出，第一島鏈是「可能的戰場」已非戰略願景了，因為共軍的關係，有可能成為戰場。他並說台灣不會是唯一一個中共鎖定的目標，共軍軍事擴張已經到了第一島鏈以外。今年2月在完全沒有通知的情況之下，中共就在澳洲的周遭進行軍事演習，而且今年還有兩個島鏈間的雙航母演習，加上與俄羅斯、北韓和伊朗的合作。

吳釗燮還提到，現在台灣是中共文攻武嚇首當其衝的目標，舉凡灰色地帶活動、海底電纜等，這些戰爭手法是灰色地帶作為（ICAD），即「非法、脅迫、侵略和欺騙」。他強調中共會採取如此形式是因為，「它們知道我們不主動去尋求衝突」。

他也回應中共通緝我軍方人員稱，中共混合戰爭的一個最新例子是利用開源情報（OSINT）並結合人工智慧工具，編造有關我國人員或公司團體對中共進行網路或資訊攻擊的故事。他們公布本應受隱私保護的個人或公司數據，然後實施制裁，並對舉報者進行獎勵。這種策略旨在製造恐慌。

對於現在中共正在舉行四中全會，吳釗燮指出，雖然其經濟發展相當不好，但最近的新聞並非關於中共領導層如何推出利好或宏大的方案來提振經濟，而是關於共軍高級將領的清洗。此外，中共9月3日閱兵畫面給人的印象是其仍在尋求全球主導地位，而不是解決國內經濟和社會問題。「這對我來說不太合理」。

而國民黨主席選舉甫結束，吳釗燮意有所指地說，每一次我們進行大選，不論是哪一個層級的選舉，中共都希望能夠介入，削弱我們民主的健全制度，並用各種不同的資訊戰來認知作戰，在不同的政黨之間、在人民跟政府之間播下懷疑的種子，還有加大台灣跟美國之間的假訊息操作。加上現在的AI工具，中共其實會捏造各種不同的假資訊，進行各種認知作戰。不過吳釗燮並未具體公布中共介入國民黨選舉的事證。

針對一中原則，吳釗燮說，去年開始，中共聲稱大規模演習是基於一個中國原則。因此，「一個中國」不再是一個爭論的話題，現在它被中共用作對台戰爭的法律依據，聯合國大會第2758號決議也面臨同樣的困境。吳釗燮指出，中華人民共和國曲解該決議，將台灣描繪成其一部分，並將「一個中國原則」納入國際法。這種曲解逐漸演變成：台灣是中國內政，任何其他國家都不得干涉。

針對中共對台各種作為，吳釗燮表示，一些國際好友特別的珍惜台灣在面對中共的這些作戰的經驗，「已經建立了跟我們制度化的合作」，對方知道可以向台灣學習。他並宣稱：「殺不死我們的只會讓我們更強壯」。

吳釗燮也重申台灣的四大政策，首先是「不主動挑釁」，總統賴清德已經非常清楚的延續前任總統的政策，致力於經營這個區域的穩定以及和平；

第二是透過實力締造和平，台灣的國防預算已經準備提高，乃至於最新的漢光演習情況等；第三是台灣全社會的韌性；